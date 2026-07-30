揽10岁世姪女锡嘴摸臀 银行助理总经理非礼罪成囚8周

52岁银行助理总经理受人所托照顾友人10岁女儿，却涉于房间内拥抱、亲吻及抚摸女童臀部。银行经理否认猥亵侵犯罪受审，今于东区裁判法院被裁定罪名成立。裁判官郑润聪判刑指虽非一般违反诚信的情况，但女事主视被告为长辈，两家人过去关系密切，曾一起旅游，女事主父母亦出于信赖被告，才会让女事主与被告独处，考虑到案例指须判处阻吓性刑罚，终判囚8星期。惟郑官批准被告保释以待上诉，期间不准离港。

被告对脸部触碰的说法模棱两可

被告陈琳，被控于2025年8月10日在北角清华街某单位内猥亵侵犯女童X。

郑官今裁决时，指女童X及其他控方证人诚实可靠，盘问下没有动摇或掩饰，而女童的证供也没有内在矛盾。被告虽然在警诫录影会面中否认非礼指控，又称可能双方脸部意外触碰，但郑官认为脸部是敏感部位，如果双方有接触，被告不可能给出如此模棱两可的说法，即使他需要安抚X的情绪，也毋须身体接触，终裁定被告罪名成立。

求情称事业与声誉因案毁于一旦

辩方求情时，指被告过去没有案底，其背景及品格良好，积极于损款及义工服务，其妻子求情信亦指被告是好丈夫及好爸爸。被告在银行业内有32年经验，经常接触巨额资金，反映其诚信及专业，本案已令他的事业和声誉毁于一旦。辩方指案件属单一事件，被告重犯机会低，望法庭轻判。

郑官判刑指，虽然被告过去品格良好，但案例指出法庭须保护儿童，判刑须具阻吓性，以表达公众厌恶及补偿事主所受委屈。本案虽然不是一般违反诚信的情况，但X视被告为长辈，两家人过去关系密切，曾一起旅游，X的父母因信赖被告，才会让X与被告独处，而X亦在事件中受惊，故判监属合适刑罚，终判囚8星期。

案件编号：ESCC2718/2025

法庭记者：王仁昌