资深大状胡汉清二按物业前申「解钉」未获回复 提司法覆核要求即批解钉

资深大律师胡汉清30年前购入含僭建物的薄扶林海日楼独立屋，屋宇署去年才突然发出清拆令，胡汉清质疑清拆令违宪及无急切需要，又指他因严重细菌感染入院留医，一度半身不遂，不便搬屋进行清拆工程，今年5月入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻上诉审裁小组无权就清拆令裁断宪法议题的决定。胡近日因财政紧绌欲申请二按，事先申请取消或撤回在土地注册处的契约登记，惟建筑事务监督迟迟未有答复，昨另申请司法覆核要求法庭下令建筑事务监督重新考虑或即批其撤销土地注册申请，并希望两单司法覆核案一拼审理。

海日楼物业被指含僭建物遭发清拆令

申请人为年近75岁的资深大律师胡汉清（Hoo Alan），拟答辩人为建筑事务监督（Building Authority）。胡汉清指他1996年购入数码港钢线湾沙宣道42号海日楼(Seascape)9号屋及2个车位，于2015年迁入单位居住，2018年屋宇署上门检查后发现屋顶有僭建物，发信跟进后胡汉清表示僭建物在他买楼前已存在，屋宇署多年来认为没有需要也没有采取任何执法行动清拆僭建物。

屋宇署6年半来一直没有执法行动，去年初却突然发出清拆令，指僭建物可构成结构或火灾风险、对公众造成卫生滋扰或不便、导致环境恶化、妨碍良好的建筑物管理，甚至使物业贬值，下令胡汉清即时移除其住所僭建物，2个月内还原单位结构，否则提控。胡就清拆令提上诉，质疑清拆令违宪，非法任意干预其私生活及住所，违反了《基本法》及《人权法》。建筑物上诉审裁小组自认为无权考虑宪法议题，胡今年5月就此决定申请司法覆核，要求审裁小组重新考虑决定。

胡汉清因细菌感染无法继续执业财政紧绌

胡汉清去年感染致命金黄葡萄球菌，脊髓肿胀，下半身一度瘫痪7周，现时依靠轮椅代步，需接受居家治疗，住所已加装无障碍设施。胡指他需在安全熟悉的居住环境接受康复治疗及学习站立走路，住所亦距离玛丽医院不到5分钟路程，一旦迁出单位则难以觅得替代居所，若需执行清拆令便要迁出单位约半年。

胡汉清指他经历致命感染后住院及康复疗程洗费非常庞大，自2025年3月起已无法继续执业，另因他年事已高及有重大身体及神经损伤，继续执业的前景极其渺茫。他现仍需终身支付前妻每月赡养费，支付大律师行租金、家庭开支、抚养现正接受小学教育的幼女等，胡拟透过二按或加按借贷来缓解财务负担，但由于其物业现面对清拆令，资深银行界好友建议他先取消或撤回土地注册处的契约登记，即需先「解钉」后融资，才可正常向银行申请加按或二按。

二按物业解困前申「解钉」未获回复

胡汉清今年6月9日致函建筑事务监督及律政司，要求运用其私人财产权及使用物业权，申请撤销钉契纪录；7月3日再致函重申他受宪法保障的基本权利，要求建筑事务监督即时取消其土地注册处契约登记，要求建筑事务监督及律政司7月17日前回复。惟律政司在7月17日代表监督回复指，监督正考虑其申请，无法在7月17日前决定是否批准申请，请胡汉清在监督考虑期间暂停展开司法覆核程序。

胡汉清指他向监督申请撤销其土地注册处契约登记已逾六星期，但却未能在7月17日前批核申请及提供任何理据。胡建议监督需考虑署方在2018年至2025年间延误执法行动，他被要求腾空单位进行清拆工程，但他现时极需依赖无障碍单位来进行疗养。胡强调土地注册纪录上清拆令如存在，会令他难以成功申请按揭贷款，影响物业可按揭性或可销性，进而影响物业的价值。

胡称如他上诉建筑事务监督未能批出取消其土地注册处契约登记的决定，上诉审裁处的法律程序极其缓慢，司法覆核监督的决定相比下远为快捷，而且法院更合适进行复杂的宪法辩论。胡亦相信如法庭一拼考虑他两宗背景及法律原则大致一样的司法覆核案，可节省法庭作出决定的时间，要求法庭批出司法覆核许可，撤销监督的决定、指示监督重新考虑其撤销注册申请，或下令监督即时批准其撤销注册申请。

案件编号：HCAL1357/2026

法庭记者：刘晓曦