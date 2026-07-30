红十字会发表《全港灾害风险地图》 全港过半地区面对多重灾害威胁 两区风险最高

极端天气影响本港，红十字会发表《全港灾害风险地图》，分析本港三类常见灾害，包括台风、极端酷热及火灾等，发现全港14.7%地区属极高灾害风险，主要位于元朗及北区部分地区，其余则分布于九龙人口密集市区及大澳。研究指，全港超过一半地区同时面对两种或以上高或极高风险灾害。红十字会认为，社会应及早将灾害风险纳入规划考虑，以减低极端天气对社区的风险。

整体灾害风险集中元朗 香港逾半地区面对多种高风险灾害

研究分析本港三类常见灾害包括台风、极端酷热及火灾，对本港不同地区的风险及地区的应对能力，及整合红十字会过去多年的社区服务经验与前线数据，从「危害与暴露」、「脆弱性」及「应对能力不足」三大范畴、共42项指标作出综合评分，以评估社区经济能力及受影响群体的整体状况。

红十字会早前分析本港三类常见灾害，发现全港14.7%地区属极高灾害风险，主要位于元朗及北区部分地区。

结果发现，全港14.7%地区属极高灾害风险，主要位于元朗及北区部分地区，其余分布于大澳及九龙人口密集市区，如油麻地、深水埗及土瓜湾等。此外，红十字会亦发现，全港超过一半地区同时面对两种或以上高或极高风险灾害。根据统计，同样面对三种高风险灾害的占21.8%，面对两种的占30.8%，面对一种的占28.0%，没有任何高风险灾害风险的则占19.4%。

红十字会亦发现，较多低收入及教育程度较低住户的地区面临酷热问题的比例较高。以天文台去年的数据为例，新田及古洞录得热日103天，红磡录得热夜54天。

红十字会：台风临时庇护中心选址 未能便利偏远居民

此外，红十字会亦发现，本港的台风临时庇护中心未能涵盖偏远地区居民，以全港平均距离888米为基准，八乡距离庇护中心3,725米，为平均距离约4.2倍；而沙头角及船湾距离3,113米，为平均距离约3.5倍。香港红十字会行政总裁林传芃建议，乡郊地区距离偏远，不同界别可共享资源，建议社区设施在有需要时变身庇护中心，另亦可建立较小但分散的庇护中心，并纳入北部都会区规划考虑。

红十字会发现，本港的台风临时庇护中心未能涵盖偏远地区居民。

七成市民过去一年未参与防火演练

红十字会亦发现，香港普遍缺乏大规模防火演练，市民防火意识及参与意欲不高。根据红十字会公众灾难应对能力调查2026，逾七成市民过去一年未曾参与防火演练，其中火灾风险极高地区参与率严重偏低，最低为九龙城只有23.2%，其次为深水埗有29.6%，而油尖旺则有33.3%。

红十字会发现，香港普遍缺乏大规模防火演练。

红十字会表示，今次发布风险地图只是第一步，更重要是让服务精准回应地区需要，不能「一刀切」，并建议社会及早将灾害风险纳入规划考虑，在城市发展过程中制定相应措施减低风险，期望借此引起各界关注与合作，投放资源找出更有效方法。

记者、摄影：叶芷均