本港去年整体自杀率创6年新低 惟19岁以下自杀个案急增3成 团体指现「整体回稳、局部恶化」趋势

香港撒玛利亚防止自杀会今日（30日）公布2025年最新自杀死亡数据，数据显示，本港整体自杀率虽创下6年新低，但儿童及青少年自杀个案却急升超过3成，呼吁政府将防止自杀机构纳入「三层应急机制」，能恒常性跟进自杀倾向个案，以跨界别力量筑起生命安全网。

青少年自杀率创近10年高 家庭问题成主因

根据死因裁判庭统计显示，2025年本港录得1,019宗自杀个案，整体自杀率由2024年的每10万人15.1人回落至13.57人，创2020年以来新低。惟0至19岁死亡个案由去年的35宗急增至47宗，升幅超过3成，自杀率达4.72，创近10年新高，呈现「整体回稳、局部恶化」趋势。

中心纪录显示去年共处理228宗19岁或以下危机介入个案，男性求助者较女性多2倍，主要问题依次为家庭（29.4%）、精神健康（20.2%）及人际关系（17.1%）。

香港自杀率仍高于世卫标准

70岁或以上长者录得257宗死亡个案，自杀率为每10万人21.1人，虽创近10年新低且连续4年下跌，但仍居各年龄层之首。20至69岁劳动人口自杀率普遍回落，其中40至49岁显著下跌逾27%。对比世卫2025年报告全球标准化自杀率为每10万人8.9人，本港13.57人仍高于国际水平。

倡扩展三层应急机制 跨界别建安全网

香港撒玛利亚防止自杀会总干事郑颂指出，中心未来工作将加强青少年及家长支援服务，强化家庭评估及治疗转介，积极推动家庭教育。

郑颂亦建议政府扩展「三层应急机制」，将防止自杀机构纳入协作单位，并推动入校危机筛查恒常化及加强家庭支援，完善学生自杀数据收集机制。他呼吁大众以「Be There陪伴」身边失意者，透过跨部门与跨专业协作，为暗处挣扎的生命建造希望安全网。

求助者经两年辅导终走出阴霾 鼓励青年「讲出来」

曾接受机构辅导的珊在会上分享。她指过去常遭家人责骂「垃圾、冇用」，令她极度自卑，曾靠「鎅手」宣泄情绪。惟身边的人没有为她解忧，反而质疑她：「你做咩鎅手？你咁傻？你癫咗呀？」惟中心社工给予尊重与接纳，让她在安全环境下学会释放情绪。

经过2年辅导，珊逐渐脱离自残，开始重拾自我价值。她感叹：「以前觉得自己差到要死，依家会寻找自己嘅亮点，唔似屋企人讲到咁差。」她鼓励青年勇敢求助：「如果你唔讲，反而可能会令事情更加恶化，踏出一步先可以得到适当嘅介入同帮助。」

中心提醒，亲友面对青少年自残行为切忌指责其「博关注」或过度惊慌，应保持平静与温和，令其感受到信任及接纳，进而透过替代方法降低伤害。郑颂强调，以「Be There」陪伴同行，是协助青年走出阴霾的关键。

记者、摄影：陈耀霆