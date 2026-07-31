大埔公路两段限速50︱记者直击私家车违规右转出屋苑 快线停车Cut双白险象环生 运输署有回复！

大埔公路大埔公路琵琶山段及沙田岭段的车速限制，7月27日起从每小时70公里被降至50公里，引来大批驾驶人士和往返九龙新界的市民不满。《星岛头条》记者本周三（29日）到提出要求减速的私人屋苑「毕架金峰」视察，逗留约1小时，现场所见的确有不少屋苑私家车违规跨越双白线右转往九龙方向，原本行驶中的车辆须停下，险象环生；亦有车辆在往九龙方向的快线停下，等待对面线无车时转右、跨越双白线驶入屋苑，阻塞后面的巴士。

有车辆驶过屋苑时「响咹」

大埔公路限速50后，由于往大围方向的路段设有俗称「白鸽笼」的测速相机，车辆在通过屋苑时须减速行驶，记者不时见到4、5架车缓缓地屋苑前排队通过，其后才再加速，屋苑车辆仍须等候才能出车。

记者又留意到，不少车辆驶过屋苑时长按喇叭「响咹」，未知是否表达对该路段限速50的不满。现场所见，屋苑路口其实设有「停STOP」和「不转右转」标志，不过绝大部分车辆进入并无理会，而违规转右出九龙方向。

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驾驶人士：无理由为咗一个屋苑 「成条路就佢」

驾车超过30年的李先生坦言，为单一屋苑而将整条大路的车速限制由70公里降至50公里，做法对其他道路使用者不公平。他笑言，「如果话车速快出唔到车，咁慢啲其实都出唔到」，强调「揸得快唔一定代表危险」。他认为，住户在搬入屋苑前理应已了解该处交通与路面状况，「无理由为咗个屋苑，要成条路就佢，我觉得有啲无谓」。他举例，就算是大埔汀角路有些屋苑，也是要行远少少才能转其他方向，「无理由搬咗入去，再要求人哋去改」。

司机担心前车突收慢易追撞

另一位拥有20多年驾驶经验的黄先生亦有同感，指大埔公路属于公路性质，时速50公里通常是市区路段的标准，认为原本的70公里「其实都好慢」，担心措施只会令司机易被「影快相」，未必有助道路安全。他又指，车速降至50公里不但影响交通流畅，若司机的车速达7、80公里，而前车突然收慢，后车收制不及便很容易引发追撞。

运输署：该路段意外率高于平均 今年已1死10伤

运输署回应《星岛头条》查询时表示，署方不时会从道路安全及交通工程的角度，检讨道路的车速限制，令车速限制切合时宜，保障道路使用者。署方指，大埔公路沙田岭段及琵琶山段一段约两公里路段的意外率较全港平均意外率高，2023至2025年共录得60宗交通意外，共涉及1人死亡、8人重伤及87人受轻伤；今年至今亦录得至少7宗交通意外，当中1死10人轻伤。

预计行车时间增加少于1分钟

经审慎考虑上述各因素后，署方将该路段的车速限制由时速70公里降至50公里，旨在提升道路安全。署方表示，值得注意的是，该路段的上下游道路的车速限制均为时速50公里，修改该段车速限制可统整全段大埔公路–沙田岭段及琵琶山段的车速；预计行车时间增加少于1分钟。

署方又指实地视察显示，该路段于繁忙时段的整体交通情况大致畅顺，会继续密切留意该处一带的交通情况，以及有关道路安全的建议。

区议员成功争取减速 网民炮轰

近日，沙田区议员陈坛丹以「感谢运输署从善如流」为题，在社交平台宣布「成功争取」将大埔公路琵琶山段及沙田岭段的车速限制，由原本的时速70公里降至50公里。不过，该帖文随即引来逾千名网民「出征」留言炮轰，有人形容减速是「得罪成个新界东」的扰民措施。陈坛丹其后回应指，因应路面发生多宗致命交通意外，日前联同政府部门巡视看看如何优化，希望将有关意外减至零宗。他亦留意到不同持分者的意见，故会再相约政府部门研究方法，希望取得平衡。

记者、摄影：陈俊豪