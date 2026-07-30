全港首个干细胞生产设施获政府认证 曾流产母亲靠子宫内输注诞女 成地中海贫血曙光

干细胞治疗等再生医学技术，近年于医学界备受关注。香港科技园公司主办的「香港科技园公司细胞及基因治疗（CGT）成果展2026」今日（30日）举行，逾200位本地及海外医疗、学术等各界代表参与。活动上公布，科技园公司的伙伴企业「香港再生医学有限公司（HKRM）」获政府发牌，成为全港首个获政府认证、达国际药物生产标准的干细胞生产设施，牌照有效期到2027年5月。公司负责人透露，未来计划推出治疗急性肝衰竭的产品，并于两间教学医院作临床研究，预计至2027年可应用于12至20名病人。

于两间教学医院作临床研究

HKRM早前取得全港首个「同种异体间充质干细胞」（MSC）生产的「PIC/S GMP」牌照，公司创办人兼行政总裁施明耀表示，目前全球对于干细胞治疗需求殷切，其中急性肝衰竭治疗，尚未有药物完全获得认证。未来公司计划推出相关产品，于本港两间教学医院，即威尔斯亲王医院及玛丽医院作临床试验，期望为12至20名病人提供治疗，加上公司于内地亦有相关研究，未来有望藉「1+机制」加快在本港获得认证。

施明耀解释，由于生产设施刚投入服务，需时慢慢扩展，亦强调医疗上最重要是「稳」字，治疗产品需要漫长的临床实验证明效用及安全性。不过，他强调最重要的是「由无变有」，为绝望病人带来治疗希望。他又提到，干细胞的质素会随年纪增长而变差，而婴儿的干细胞质素会较好，恰好本港有大量储存脐带及脐带血的服务，相信有助推动干细胞治疗技术发展，加上内地在干细胞进出口上有规限，而香港正可担当中间角色，接通内地及海外市场。

公共脐带血库MonoTx获「AABB」认证

另一方面，科技园园区企业MonoTx于科学园营运全港首个获「AABB」认证的公共脐带血库，储存逾2,000个单位的脐带血。香港中文大学妇产科学系教授梁德杨的团队与该公司合作，进行一项严重地中海贫血治疗技术研究。

梁指出，地中海贫血是本港最常见的遗传病，约每1,600名初生婴儿便有一人会患有此症。若属于严重的「甲型地中海贫血」，胎儿甚至会夭折。随技术进步，现时可在怀孕早期便进行子宫内输血，向胎儿输送红血球，以保住胎儿。不过日后胎儿亦需终身输血，接受骨髓移植才能根治。

梁与团队正展开研究，将母亲的细胞经MonoTx处理后，于怀胎早期注入婴儿体内，免却病人终身输血或移植骨髓前需做化疗的痛苦，目前已有4宗成功个案。

十年前曾怀孕的Jessica，惟到5个月大时却发现胎儿有严重地中海贫血，终无法保留。几年前她再次怀孕，胎儿同样有严重贫血。她坦言，由于早年曾失去一胎，今次得悉子宫内输注干细胞的治疗方法，作为母亲「无谂咁多」便去尝试，最后成功诞下女儿芯芯。现时芯芯已经4岁，身体状况良好，仅需每两、三个月覆诊一次。

记者：伍万庭

摄影：汪旭峰