天气酷热｜林超英形容气候变化热到「变态」 促政府及早制订预案防范热浪袭港

全球气候危机持续加剧，前天文台台长林超英在社交平台发文警告，全球气候变化已达热到「变态」的程度，不仅触发前所未有的连锁效应，更令地球进入全新状态。他以法国野火导致逾20万人撤离为例，指极端热浪威力惊人。虽然香港山火波及建筑物的机会极低，但他促请政府与社福机构及早制订应对预案，以免热浪突袭时措手不及，令基层市民挨苦。

地球陷入「变态」新状态

林超英在社交平台发帖，形容「气候变化已经到了一个热到『变态』的地步」。他解释，温度水平已触发各种以往无法想像的连锁效应，令地球方方面面进入另一个「状态」，变得与过去完全不一样。

促港府及早部署 支援基层防范热浪突袭

就本港情况，林超英分析，香港十分幸运，山火波及建筑物的概率极低。然而，高温对基层市民健康带来的负面影响绝对不容忽视。他促请政府及社福机构及早制订具体的应对预案，以免当热浪突然来袭时措手不及，令基层市民深陷困境。

欧洲野火频发破纪录

林超英举目前欧洲频发的野火为例，指法国的火季来得极早，烧毁的土地面积大幅打破2006年以来的历史纪录。当地野火面积最高的三个年份纪录均在过去八年内录得，充分反映全球气温上升与热浪「又多又劲」的叠加作用。

法国野火撤离逾20万人 波尔多市长忧灾情恶化

林超英又提及，法国今次的野火灾情至今已导致二十多万当地居民被迫撤离家园。邻近火场的波尔多（Bordeaux）市长甚至警告，若形势持续恶化，不排除需要考虑撤离多达一百万人，期望此悲剧不会成为现实。

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