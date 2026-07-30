涉收贿以利便保险代理转介客户办理开户 3名时任银行职员被控贪污明提堂

3名时任银行职员涉嫌收贿以协助1名保险代理转介的客户无须轮候，直接办理银行开立户口手续。涉案3人昨遭廉署落案起诉共6项贪污罪名，暂获准保释，案件明于东区裁判法院答辩。

涉收保险代理贿款利便对方转介客户开户

3被告分别为陈富昆，32岁；陈伟柏，29岁；及游启龙，33岁，案发时均为香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)客户经理，被控共6项贪污罪名，即5项串谋使代理人接受利益及1项代理人接受利益。

各被告于案发时同于铜锣湾一间分行工作，职责包括安排专责处理银行开立户口申请的同事，为轮候的客户办理手续。3人均无权处理开户申请。

控罪指陈富昆涉嫌于2024年，从1名保险代理接受贿款以利便对方转介的客户开立银行户口，他就每个客户涉收贿1,000元至1,200元。另外，陈富昆涉嫌转介部分客户予陈伟柏及游启龙等3名汇丰银行客户经理协助开户，并就每位转介客户，向陈伟柏、游启龙等3人提供贿款300元至500元。

廉署调查揭陈伟柏涉参与非法赌博

廉署调查发现，陈富昆涉嫌收取贿款共逾3.5万元，以安排该名保险代理转介的客户，无须轮候直接办理银行开立户口手续，并曾于自己无暇接待有关客户时，要求陈伟柏及游启龙等3人协助。

廉署在上述贪污调查中，又揭发陈伟柏涉嫌于2026年2月向一个非法收受赌注的网上平台投注，涉款共逾12万元。他昨日另被控一项向收受赌注者投注。