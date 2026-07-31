每日杂志｜弃扎铁为人生重新「布线」 中电学院助在职人士转跑道

本港未来有多项大型基础建设上马，机电及电力行业人才需求殷切。对不少已投身社会、学历未必亮眼，却希望改善前路的年轻人和在职人士而言，「转跑道」从来不容易，重返课室、考取专业资格，更需要勇气和支援。中电学院学员欧阳兆明，6年前毅然放弃月薪优厚的扎铁师傅职位，选择投身电力工程行业，一边工作，一边重拾课本进修，为人生重新「布线」。他积极主动的学习态度，获同学称为「班长」。如今，他即将考获高压电力工程的电工「H牌」，逐步向工程师梦迈进。

欧阳兆明（右二）等学员学习木制电线杆的相关知识。

欧阳兆明曾从事扎铁工6年，早已晋升至师傅级别，薪酬优厚。然而，他深知扎铁属重体力劳动，难以长期从事，加上工地有一定风险。为免让妻子担忧，他与对方商量后，毅然离开熟悉的行业，重新出发，投身电力工程行业。惟新入职电工的薪酬，比当扎铁师傅时差4至5倍，他坦言，「心理上压力很大，也会看不起自己。」

班长自组温书小组挑灯夜读

在新行业寻找一条专业发展道路，是他的最大挑战。他明白，要在电力行业长远发展，考取专业牌照及持续进修是必经之路。对只有中三学历、离开校园多年的他而言，重新拿起课本绝非易事，加上坊间不少课程以英文授课，更使他却步。

中电学院的电工文凭课程以中文授课，解决了语言问题，而且配合在职人士需要安排上课时间，让他可以边工作、边进修，成为他人生重新「布线」的起点。

起初面对久违的数学公式和工程原理，班长坦言「温极唔入脑」，倍感挫折。于是他与7至8名同学组成「温书小组」，一起温书、做功课，更挑灯夜读至深夜。他又主动提点同学交功课、测验等细节，认为既然选择重新读书，一定要尽力。

欧阳兆明（前排左一）被称为「 班长」，并组织了7至8名同学组成「温书小组」。

凭着这股信念，班长完成2年的电力装置文凭（电工B牌）课程，目前正在修读为期1年的电力工程专业文凭（电力系统分流）（电工H牌）课程。6年的进修绝非纸上谈兵，他提到，课程教授的知识，可直接应用于工作，例如绘画电线平面图及布线图、计算电力负荷，以及选择合适电线规格，以控制工程成本等。

他指，读书让他结识了一班「真朋友、真兄弟」般的同学，彻底改变了他的社交圈子与际遇，例如电力装置文凭的同学介绍他进入现职的工程公司，「如果我无选择转行及进修，就没有这些工作机会。读书可以帮自己储经验，总有一日会用上。」

长年「半工读」并不容易，讲求自律与坚持，但他说仍会继续进修，希望将来可以成为工程师，朝公营机构或大公司发展，追求稳定生活。

中电学院校长张建中（右三）向欧阳兆明（右四）等学员分享行业知识。

职训为本提供多元理论实务

「班长」的故事，正反映不少在职人士面对的处境—希望提升自己、转换跑道，却因学历、工作或家庭责任，难以重返校园。

中电学院校长张建中工程师表示，学院为在职人士提供向上流动的机会，同时为本港机电行业培育人才。他指，「很多人误会『中电学院』是为培训中电员工而设，恰恰相反，我们绝大部分学员并非在中电任职。」

2017年，中电察觉到未来10至20年香港将迎来大量基础建设，业界对机电专业人才的需求极为殷切，惟全港相关培训资源存在缺口，遂成立中电学院。学院以职训为本，提供灵活多元、理论与实务兼备，并邀请中电工程师作为导师，提供第一手电力行业资讯和技术。学院与本地及国外院校举办的课程，涵盖文凭、高级文凭、学位以至硕士，形成「机电生态圈」，让不同学历、工作背景的人士都能找到适合的起步点。

张建中指，考虑到不少前线工人已离开校园多年，亦未必擅长英语，初阶文凭课程采用中文授课，回应相关痛点。他认为，工程学科的核心在于实用性，重要是能看懂图则、运用公式精准计算电流和电压，以选择合适设备，使用中文授课能协助具备丰富前线经验的工人，打好理论基础，融会贯通，发挥更大专业价值。惟他强调，课程绝不「放水」，考核标准与日校完全一致，学员必须通过严谨的持续评核才能毕业。

中电学院以职训为本，提供灵活多元、理论与实务兼备的课程。 中电提供

伙院校办新课程迎市场需要

为让学员紧贴行业发展，学院亦邀请中电现职工程人员兼任导师，分享最新的科技应用与业界实例，同时亦继续因应巿场需要，与院校合作开办新课程。他举例，中电学院今年初与香港理工大学专业进修学院开办「工程项目管理理学硕士课程」，正是中电留意到本港近年工业意外频生，希望将自身在项目管理及工地安全上的成功经验分享给业界，盼减少原可避免的工业伤亡。

中电学院为在职人士提供「向上流」的学习阶梯。

张建中特别提到，在职人士一直是学院收生的优先考虑之列，不少申请者因不同原因离开校园，有些已投身行业多年，但仍希望透过进修改善事业发展；只要申请者具备学习能力及明确目标，学院都愿意给予机会。他留

意到，不少学员自掏腰包报读，且愿意付出私人时间进修，普遍展现极高的专注度与奋斗精神。

从扎铁师傅到电力工程从业员，欧阳兆明仍在向工程师梦进发。只要有决心，加上合适的进修阶梯，职场转跑道并非遥不可及。中电学院所提供的，正是一条让在职人士重新装备自己、向上流动的实际道路。

深化湾区合作 培育跨境电机人才

随着大湾区融合，跨境机电项目的管理与技术需求更形逼切，中电学院近年积极与内地院校合作，为本地人才开拓相关发展机会。

张建中提到，本港与内地的电工发牌制度截然不同，依据可处理的电量、电压及工程类型，细分为A、B、C及H牌，内地主要二分为高压与低压电工，学院与职业训练局及广州市工贸技师学院合作推出课程，协助本港人员考取对应的内地「特种作业操作证」。

学员完成24至42小时的安全技术知识网上课程，并前往广州进行6天的实操训练与2天考核，及格后可获中国应急管理局颁发相关高压或低压电工牌照。张建中透露，过去2年已有近100人透过此渠道取得内地执业资格，当中包括前线电工及需要管理内地项目的工程公司管理层。今年三方更深化合作，探索在既有的课程中融入电动车、人工智能及智能生产技术。

中电学院会邀请业界专才亲身授课，导师与学员亦师亦友。 中电提供

在职进修路上亦师亦友

中电学院的一大特色，是由业界专才亲身授课，让学习内容对应职场需求。

张建中表示，课程按照在职人士需要设计，强调学以致用，部分课程更由中电同事担任导师，把前线工作经验、行业趋势及实际案例带进课堂，让学习内容与职场需求紧密接轨。

生活化口诀助学员加深记忆

欧阳兆明对此深有体会。他笑言，重返校园的最大挑战除了时间管理，还有重拾学习信心，面对艰深的工程理论和数学课题，导师会以生动易明的方式讲解，甚至透过「生活化」的口诀，帮助学员加深记忆。他分享，课后遇到不明白的地方，亦可随时向导师请教，「导师回复很快，而且非常愿意帮忙。」

对他而言，中电学院的导师不仅是老师，更像同行的前辈和朋友，除了教授知识，亦会分享行业最新发展和职场心得，令学员获益良多。

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