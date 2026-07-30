海皇粥店2创办人担保金海餐饮500万元贷款 遭银行入禀追数逾376万元

连锁粥品店海皇粥店去年5月宣布全线结业，创办人萧楚基今年初被颁令破产。海皇粥店两名创办人萧楚基及蔡汪浩昨遭交通银行入禀高等法院指，两人担保金海餐饮500万元贷款后，截至今年6月仍有逾352万元本金未还，连同累计利息，向两人及金海餐饮追讨逾376万元欠款。

原告为交通银行(香港)有限公司，被告为金海餐饮有限公司、海皇粥店创办人萧楚基及蔡汪浩。交通银行在入禀状指，金海餐饮有限公司在交通银行开立了一个或多个帐户。金海餐饮2021年向交通银行借贷500万元获批，贷款合约指明500万元分期贷款，每个月以年利率2.70%计算利息，需于84个月内分期还款，每月偿还本金及利息直至全数清还为止。合约其后修订为需于96个月内分期还款。

萧楚基及蔡汪浩于2021年6月18日签订担保契约，同意为金海餐饮清偿任何欠债及承担连带责任，直至交通银行连本带利收回全额还款为止，若被告未能于到期日前清还贷款，交通银行将继续累计利息，被告亦需向交通银行弥偿任何损失或法律责任。交通银行在2025年8月7日发律师信要求金海餐饮、萧楚基及蔡汪浩，在7天内偿还未还清债务及利息等，但3名被告至今仍未偿还拖欠债务351.6万元及利息约24.5万元共逾376万元，遂入禀高等法院要求3名被告连本带利偿还逾376万元，以及按弥偿基准计算的相关讼费。

案件编号：HCA1327/2026

法庭记者：刘晓曦