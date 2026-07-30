涉讹称获推荐并获取录入读教大博士课程 31岁女子拟认罪押后至8.31再讯
更新时间：13:02 2026-07-30 HKT
发布时间：13:02 2026-07-30 HKT
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31岁女子涉嫌讹称获「何伟业」学术推荐，因而获教大录取入读博士课程。该女子被控一项以欺骗手段取得服务罪，今于粉岭裁判法院再提堂。辩方表示被告拟认罪，申请最后一次押后以与控方商讨，包括案情撮要及手机内容。署理主任裁判官温绍明批准申请并押后案件至8月31日，期间被告续准以2万元等条件保释。
被告李祖儿，教大国际与比较学教育博士学生，被控于2024年11月30日与2025年12月16日之间，首尾两日包括在内，在香港透过欺骗手段，即向香港教育大学的教职人员虚假陈述（i）何伟业是被告的学术推荐人，及（ii）何伟业于2024年3月5日撰写之入学推荐信是真实的，从而不诚实地取得香港教育大学提供的教育学博士课程的教育和教学服务。
案件编号：FLCC2815/2025
法庭记者：雷璟怡
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