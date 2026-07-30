女童疑于商场电梯遭偷拍私密部位 32岁售货员被控偷拍罪9.25再讯

中年售货员涉嫌于本月在葵芳新都会广场的扶手电梯上，用手机偷拍女童的私密部位，被控非法拍摄或观察私密部位罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，辩方申请将案件押后至9月25日再讯，待取法律意见，获裁判官陈慧敏批准，期间被告准以2千元保释候讯，另不得返回新都会广场。

32岁被告冼浩林，被控于2026年7月10日，在香港新界葵涌兴芳路新都会广场5楼往6楼扶手电梯出于拍摄一名女童X的私密部位的意图，为了从X的衣服下方，拍摄其私密部位，而操作设备，即一部手提电话，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得X同意。

案件编号：WKCC3567/2026

法庭记者：黄巧儿