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六合彩︱头奖$2500万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！

社会
更新时间：21:32 2026-07-30 HKT
发布时间：21:32 2026-07-30 HKT

第82期六合彩，搅珠今晚（7月30日）9时半举行。一注独中头奖金额达2500万元，而截止投注时间为晚上9时15分，投注总额逾5500万元。

今期搅珠结果：1、2、14、17、23、35，特别号码：48

根据近50期六合彩搅珠中，最热门的搅出号码如下：

近50期六合彩「幸运号码」（包括特别号码）

搅出次数

 
7 13次
20、28 各12次
34 11次

参考近10期搅珠（含特别号码），搅出最多次数的号码是7号，共出现5次；其次为5、21、27、31、44号，各出现3次。以下是近10期搅珠结果：

搅珠日期 搅出号码（特别号码）
28/07/2026 4, 7, 14, 20, 21, 30, (34)
25/07/2026 5, 7, 12, 26, 31, 42, (11)
23/07/2026 4, 7, 15, 29, 32, 46, (23)
21/07/2026 1, 6, 37, 41, 45, 47, (8)
16/07/2026 18, 21, 26, 30, 32, 44, (27)
14/07/2026 10, 16, 19, 27, 31, 44, (17)
11/07/2026 2, 5, 7, 11, 41, 46, (43)
09/07/2026 1, 7, 18, 21, 33, 38, (28)
07/07/2026 5, 34, 37, 43, 48, 49, (27)
05/07/2026 3, 14, 19, 20, 31, 38, (44)

 

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