六合彩︱头奖$2500万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
更新时间：21:32 2026-07-30 HKT
发布时间：21:32 2026-07-30 HKT
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第82期六合彩，搅珠今晚（7月30日）9时半举行。一注独中头奖金额达2500万元，而截止投注时间为晚上9时15分，投注总额逾5500万元。
今期搅珠结果：1、2、14、17、23、35，特别号码：48
根据近50期六合彩搅珠中，最热门的搅出号码如下：
|
近50期六合彩「幸运号码」（包括特别号码）
|
搅出次数
|7
|13次
|20、28
|各12次
|34
|11次
参考近10期搅珠（含特别号码），搅出最多次数的号码是7号，共出现5次；其次为5、21、27、31、44号，各出现3次。以下是近10期搅珠结果：
|搅珠日期
|搅出号码（特别号码）
|28/07/2026
|4, 7, 14, 20, 21, 30, (34)
|25/07/2026
|5, 7, 12, 26, 31, 42, (11)
|23/07/2026
|4, 7, 15, 29, 32, 46, (23)
|21/07/2026
|1, 6, 37, 41, 45, 47, (8)
|16/07/2026
|18, 21, 26, 30, 32, 44, (27)
|14/07/2026
|10, 16, 19, 27, 31, 44, (17)
|11/07/2026
|2, 5, 7, 11, 41, 46, (43)
|09/07/2026
|1, 7, 18, 21, 33, 38, (28)
|07/07/2026
|5, 34, 37, 43, 48, 49, (27)
|05/07/2026
|3, 14, 19, 20, 31, 38, (44)
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