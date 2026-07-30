未问住户将走失家猫入袋弃垃圾桶 六旬保安员认虐畜囚4月

62岁男保安去年接获住户求助，上门处理怀疑走失的家猫，惟在未问清楚猫只所属谁家，便用胶袋装起家猫并弃置在垃圾桶，最终未能寻回家猫。男保安早前承认一项残酷对待动物罪，裁判官刘淑娴今早于观塘裁判法院判刑指，被告将猫收入黑色胶袋弃置在垃圾桶，相信猫只现已埋在堆填区，等同被告夺去猫只性命，判囚4个月。

求情：称听从上司指示 官：诿过于人

辩方指背景报告正面，被告巢永乐有悔意，不会重犯，干犯本案只因跟从上司指示。刘官随即反驳「军队咁盲目跟随呀？唔识自己谂后果？」质疑被告诿过上司。辩方撤回说法，指没有证据显示有动物受伤，被告仅得中一学历，未来无法再从事保安，希望法庭轻判。

刘官判刑指被告将猫收入黑色胶袋，并弃置在垃圾桶，相信猫只现已埋在堆填区，等同被告夺去猫只性命，案件严重需要判刑阻吓。刘官指被告身体罹患长者常见病患，不构成求情理由，考虑到过去工作表现良好，以监禁4个月为量刑起点，被告犯案影响到猫主，加刑2个月，认罪终扣减至4个月。

被告巢永乐承认于去年8月6日，在牛头角道55号利基大厦D座9楼某室及地下垃圾站内（包括沿途），残酷地虐待，或因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为，而导致一只猫受到任何不必要的痛苦。

案件编号：KTCC217/2026

法庭记者：陈子豪