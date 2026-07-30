法官陈嘉信屡涉司法抄袭后提早退休前夕 判串谋贩毒被告监禁12年4个月

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早退休，明日正式生效。陈官今在高等法院处理一宗串谋贩毒案的求情及判刑。陈官考虑来自台湾高雄的被告参加「高级红酒运送团」，从马来西亚非法贩运两樽内含890克可卡因的红酒到港，根据量刑指引需判监17年半，陈官特别指出案件涉及国际元素，需加刑1年，认罪扣减后判囚12年4个月。陈官判刑后问控辩双方「我嘅计算系咪正确？」，在各方没有异议下，点头微笑离开法庭。陈官的法庭书记完庭后亦向控辩双方称：「江湖再见」。

收台币7万运送2支含可卡因红酒

48岁工厂工人苗褀宏来自台湾高雄，承认案情指他在2019年8月8日承搭航班由马来西亚吉隆坡飞来港时，行李中藏有两樽内含890克可卡因的红酒，机票、住宿及旅程使费由旅行团的组织安排。辩方求情指被告幼时父母离异，家庭经济状况一直紧绌，他案发前在一家液晶面板公司从事加工工作，把收入4分之1予母亲持家，独力承担家中水电杂费，因收入不稳定而借贷维生。

被告在社交通讯程式LINE认识詹子龙，被招揽到台北参加旅行团，把高级红酒从马来西亚运送到香港。詹子龙承诺会支付所有旅费及新台币7万元作报酬，被告考虑到报酬高于其工资，为赚快钱清还债务而参加「旅行团」。

辩方强调被告已第一时间认罪，他参加高级红酒运送团，只接受到两樽内含890克可卡因的红酒后放入行李箱，把两支红酒带到香港，属于最低级的贩毒者。辩方强调，被告的指模并未出现在其他被告的红酒或行李箱上，没有参与安排或包装红酒，仅需对自己携带的两支红酒负责，他也并非长期替其他贩毒者做事，只是一次性「运送」红酒到港。

陈官接手重审本案最终判刑12年4个月

陈官细阅相关文件及考虑辩方求情后，确认被告有深切悔意，同意其他同案被告的红酒或行李箱上均没有被告指模，证明他没有参与安排或包装红酒工作，不牵涉其他被告的贩毒，但需为自己带来港的两樽内含890克可卡因的红酒负责。陈官根据量刑指引及辩方建议，把量刑起点订为17年半。

陈官认为本案贩毒事件由于涉及从马来西亚进口至香港的国际元素，刑期加刑1年至18年半，另考虑到被告在最早时机表示认罪、展现深切悔意，经计算并给予认罪扣减后，最终判囚12年4个月。

被告在2023年第一次审讯时本身被监禁26年6个月，因原审法官引导陪审团时错误指引贩运及进口定义，令陪审团误以为被告在离开马来西亚前不知红酒内含可卡因仍可定罪，定罪裁决不安全亦不稳妥。上诉庭裁定被告定罪上诉得直后，下令控方修订控罪后把案件在另一法官席前重审，被告其后在重审的第一次案件管理聆讯时已表明承认交替控罪串谋贩毒罪，陈官考虑被告已第一时间认罪，今判囚12年4个月。

案件编号：HCCC262/2025

法庭记者：刘晓曦