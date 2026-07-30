伊院副顾问医生以家人之名滥开千支咳药水自用 2项行为失当罪成 判160小时社服令

时任伊利沙伯医院副顾问医生李志良在2015年至2020年期间，为6名家人和佣工建立诊症预约纪录，在他们没有应诊下处方含有可待因成份的咳药水和精神活性药物中枢神经兴奋剂，又让病人把过量处方的药交予他。经审讯后，李被裁定两项公职人员行为失当罪成，法官林伟权今于区域法院判处被告160小时社会服务令，另须向医管局赔偿2万元。

案发时受精神健康问题影响

林官判刑时，指被告干犯的控罪不是轻微罪行，监禁本是合适刑罚，但案发于多年前，被告当时受精神健康问题影响，其自控能力和判断力减弱，从而放任及犯下本案。被告自小患有精神健康问题，未获正确处理，但难得仍努力读书，最后医科毕业。他在2024年开始接受精神诊治，其病情现已受控，正在康复路上，其生活重上正轨，看来不会重犯，他亦对过往所作的不当行为感到后悔。

林官指，「撇开被告在本案的不当行为，他看来是一位好医生，应该还有前途，可用专业知识服务社会去弥补过错」，被告虽有不是，但他服务医管局20多年及认真工作，其同事和病人均指他用心诊症，惜因本案须辞职。

接纳报告建议判160小时社服令

此外，被告须与前妻共同照顾家庭，负担不轻，林官认为判监会对被告及其家庭造成极大影响，而社会服务令可代替监禁，适用于被告情况，故可以给被告一次机会。

考虑到被告社会服务令报告正面，感化官建议80至160小时的社会服务令，林官终判处被告160小时社会服务令，并下令被告须向医管局赔偿2万元。

50岁被告李志良，案发时任伊利沙伯医院副顾问医生。控罪指，被告于2015年3月至2020年9月担任公职期间，没有合理辩解或理由而故意作出不当行为，即致使诊症预约看来是分别由8名病人作出，并在该些病人没有求诊的情况下，向他们处方Actifed Compound Linctus及Methylphenidate HCL的受管制药物，致使医院职员配发上述药物，而被告保留该些药物作私自保存或处置。

案件编号：DCCC1123/2022

法庭记者：王仁昌