多区接连爆水管 影响居民日常起居 议员促系统性检视更换次序

本港近期接连发生多宗大型食水管爆裂事故，继两周前筲箕湾因水管爆裂要暂停食水后，屯门青山公路近富发里的一个地盘周二（28日）又发生食水管渗漏，附近居民生活大受影响。两位民建联立法会议员周浩鼎及植洁铃，均要求政府部门严肃交代原因，并全面检视水管更换次序，引入新科技以强化本港供水网络。

倡设后备水源供应系统降影响

屯门区周二晚有食水管爆裂，受影响范围包括显发村、怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学等地。水务署经彻夜抢修后，虽于翌日早上10时许陆续恢复供水，惟抢修期间发现同一条水管出现另一处漏点，被逼于昨晚11时再度停水进行维修。水务署目标于今日中午12时前完成维修并恢复供水。

新界西北立法会议员周浩鼎今日（30日）在电台节目中指出，本次事件估计影响约7,000名居民，虽然影响范围较去年底屯门区波及近20万人的大范围停水较细，但当局都需严肃跟进原因。

对于爆水管的深层原因，周浩鼎认为屯门属早期发展的社区，喉管普遍老旧。过往不少爆管事故与进行中的工程有关，不排除工程期间牵涉或影响到老旧水管，他促请政府尽快就本次事故成因向公众作出完整交代。

周浩鼎提到，他过去在立法会曾多次质询相关议题，政府已接纳加装智能感应器及水压感应系统的建议，但全面安装仍需时。他强调，屯门东部今年较早前已规划大规模的水管更换安排，并已做好交通改道等工程准备。关键在于工程进行期间会否衍生其他情况，亦取决于未来更换水管时，有否建立后备水源供应系统，一旦再有主干管爆裂，亦能提供后备选择，大幅缩减受影响的范围。

植洁铃促按风险优化更换次序

至于港岛东区筲箕湾早前亦发生严重爆管事故，影响筲箕湾及西湾河一带超过一万户居民及商户。港岛东立法会议员植洁铃表示，日前已与发展局副局长林智文及水务署代表会面，反映居民关注并提出具体建议，在会上要求政府重新审视水管更换的次序，及必须「按风险评估」，以及善用AI或大数据评估喉管寿命及爆裂风险等。会上，处方代表态度积极，并承诺会重新审视相关更换优次。

目前东区正进行更新的老旧水管共有22.1公里，目标是于今年内完成。植洁铃指，虽然距离目标完成期限仅余约半年，但面对未换先爆的严峻现状，建议当局应主动检测，并提前更换已达寿命极限的高危水管；加快提升「智管网」系统，补足旧区的监测盲点；完善备用供水同埋分流机制。

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