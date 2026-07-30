宏福苑独立委员会披露何建业侯华建供词 两人均否应围标：香港工程利润微薄难串通

大埔宏福苑大火独立委员昨日(29日)上载多份证人供词，除大埔区议员黄碧娇外，还包括大维修承建商宏业董事何建业及侯华建。何建业及侯华建在供词中均否认围标，侯华建更指承建商互相认识很常见，而何建业则认为火警由吸烟引起，但强调公司有严格的禁烟政策；至于围网及发泡胶板易燃性问题，他回复指，宏业已谨慎选择有信誉的供应商，亦有对物料样本进行防火测试，而当时的测试结果显示物料并无易燃迹象。

何建业强调禁烟政策严谨 惟难管理外判工人吸烟

何建业为宏业董事兼宏福苑大维修项目经理，现被控误杀还押。委员会专家评估大火或因工人吸烟引起，光井杂物加剧火势。他回应指，公司有严格的禁烟政策，包括张贴告示及对违规工人罚款2,000港元，严重者会被解雇，公司政策严禁在光井等区域放置易燃物品，惟对外判分包商工人的监督存在困难，又指知悉有工人吸烟及在工地随处遗留个人物品。

坚称围网发泡胶通过测试 供应商信誉良好有证书

宏福苑外墙的非阻燃棚网及封窗发泡胶板令火势蔓延。何建业坚称围网由「盈利丰棚业」提供，围网质量上乘，价格高于标准产品水平，而供应商亦有提供围网的安全证书；发泡胶板向分包商「新南方建筑」采购，为信誉良好、经验丰富的公司；他表示，公司有政策对物料样本进行防火测试，而当时的测试结果（包括影片纪录）显示物料并无易燃迹象，他亦未收到任何投诉指出在有关物料为可燃。

相关新闻：

宏福苑听证会｜黄碧娇两去信独立委员会 强烈否认洗楼收授权票 不认识宏业、鸿毅董事

否认消防系统失灵 指泵房由屋苑管理控制

针对火警钟及消防喉辘系统被指失灵，何建业表示，他从未收到过相关系统故障的报告。他强调，消防泵房由屋苑管理处控制，宏业的员工无法自由进出。他当时确信装置运作正常。而任何需要暂时关闭系统的工程，均须先通知消防处并获批准。

何建业否认围标 称利润微薄竞争激烈难串通

对于围标的指控，何建业「郑重否认」，表示香港此类建筑工程的利润空间已被压缩至微乎其微，与其他投标者之间的竞争极为激烈，在如此敌对情况下，宏业难与其他任何承建商暗中串通，也从未透过贿赂或胁迫手段诱使业主立案法团作有利的评核。

侯华建否认围标 认为与业界有关系属常见

同被控误杀侯华建，现时获准保释候讯。他被指在宏福苑大维修工程上串通其他承建商，与另外5间入标公司都有关连。他在证词中明确否认所有关于「围标」的传闻及指控。他承认与部分投标公司的董事或股东有过往的雇佣、同事或租务关系，但强调这些关系在香港建筑业界属于常见情况，投标过程由业主立案法团作最终决定，顾问公司「鸿毅」的影响力有限，在审标时甚至曾偏好另一间出价更高的承建商。

侯华建负责财务业务 信任何建业专业全权管理

在分工方面，侯华建指出，他主要负责公司的整体业务发展及财务，何建业作为项目经理，则全权负责工程的日常运作、技术及合规事宜。他表示对何建业的专业知识及判断力有「最大的信任」。

