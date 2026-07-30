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熊本地震︱纵横游九洲团改行程 航班无取消 退出或需收部分费用

社会
更新时间：09:19 2026-07-30 HKT
发布时间：09:19 2026-07-30 HKT

日本熊本县于周二（28日）发生7.1级强烈地震，多处基建及交通受损。纵横游执行董事袁振宁表示，目前在九州及未来7天将出发的3团，都已更改涉及熊本的行程和住宿，公司会观察情况，再决定之后的旅行团是否需要更改行程。

至于能否退款，袁振宁指由于航班没有取消，客人因担忧而退出或会收取部分费用。据目前来看，日本北部3县没有影响，会按情况作调动。

会否退款？航班无取消或需收部分费用

袁振宁今早（30日）在一电台节目中指，地震发生当天有3个旅行团身处九州地区，但所在位置为大分县别府市，因此影响不大，他们将于周六（8月1日）回港，而当天亦有1团到埗九州，原于今天入住熊本的酒店已改为福冈，而涉及熊本景点亦改为太宰府及糸岛。

他透露，有些已报团9月、10月出发到熊本的团友都有查询，但目前事隔太远，仍未知情况会如何，公司会每星期去调整，以调配景点及住宿为主。被问到能否退款，他指因航班没有取消，如客人因担忧退出或会收取部分费用，而目前看日本北部3县没有影响，会按情况作出调动。

他认为大家都习惯日本有天灾，希望接下来的地震不要太频密或大型，当地有经验做好恢复的工作，相信一两个月大家又会淡忘事件，不担心有太大影响。他更呼吁市民，如在日本遇到地震时，应避免在大树、招牌等附近，手机亦要充满电，必要时有照明即可。

记者：郭咏欣


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