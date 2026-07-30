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放lunch注意！天文台再发特别天气提示：未来两三小时雨势有时颇大

社会
更新时间：12:19 2026-07-30 HKT
发布时间：09:44 2026-07-30 HKT

天文台在中午12时10分再发特别天气提示，指受广阔低压槽影响，珠江口一带持续有雷雨区发展，本港未来两三小时雨势有时颇大。市民请继续留意天气变化。

天文台今早（30日）9时45分表示，香港以南海域有雷雨区发展并逐渐靠近，可能在未来两三小时影响本港。其后于10时35分再表示，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台指，与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨及雷暴。初时部分时间天色明朗，骤雨逐渐增多。吹和缓东至东南风。

展望明日仍有几阵骤雨。周末期间雨势有时较大及有雷暴。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

天文台指，广阔低压槽会在未来数日为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。随着高空扰动靠近，周末至下周初该区雨势有时较大及有狂风雷暴，而低压槽上可能会有低压区存在。一股偏南气流会在下周中期影响广东沿岸，该区仍然有骤雨，短暂时间有阳光。

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