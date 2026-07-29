宏福苑听证会｜黄碧娇两去信独立委员会 强烈否认洗楼收授权票 不认识宏业、鸿毅董事

大埔宏福苑大火独立委员会披露大埔区议员黄碧娇提交委员会的两份回复。大埔区议员黄碧娇未有出席听证会，但分别于4月8日及5月8日就委员会律师提出的两轮问题作出书面回复。黄碧娇表示，不认识宏业和鸿毅董事，从未就挑选承建商、标书评审或工程预算提供意见。她又强烈否认外界指控其团队「洗楼」及威胁居民交出授权票，称「预约家访」相熟街坊取得的授权票不多于十张。

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强调未曾就3.3亿大维修提供意见

曾任职宏福苑法团顾问的黄碧娇在4月8日提交的第一份回复中指，其顾问身份由时任法团主席邓国权于2021年11月邀请担任，属义务及纯咨询性质，在法团及管委会中无决策权，随原管委会于2024年9月被罢免，其顾问职位亦已自动终止。

对于宏福苑涉及3.3亿元的大维修工程，黄碧娇称，从未就挑选承建商、标书评审或工程预算提供意见，而她不具备工程专业知识，亦未就工程细节或物料安全提供意见。对于与宏业的关系，她在回复中声明，在火灾前完全不认识该公司及其董事侯华健，双方无任何往来。

反驳「洗楼」及「冒签」指控

黄碧娇于5月8日提交第二份回复中反驳多项指控。就外界指控其团队逐家逐户「洗楼」及威胁居民交出授权票，黄碧娇对此「强烈否认」，称团队收集授权票的主要途径是透过街站、日常社区接触及办事处代收，「预约家访」对象仅限于相识多年的老街坊，涉事授权票不多于十张，强调绝无进行无差别「洗楼」 ，亦不会以恐吓、呼喝或不友善的方式逼使长者交出授权票。

她亦强烈否认有关「派发福袋换取授权票」的指控，因派福袋是发生于2022年，与2024年的招标会议没有时间及因果关联。她承认在2021年及2024年的两次特别业主大会中，曾基于街坊互信分别接收约二十多户的授权票，但不涉及物资交换。

对于「假授权票」或「冒签」指控，黄碧娇指，「冒签」个案实为业主江祥发的母亲亲自签署，是家庭内部沟通不足，警方亦表明不采取进一步行动。对于有指控指她以市建局「楼宇更新大行动 2.0」资助资讯作为「诱饵」收集授权票，黄碧娇称两者完全独立，因提供资助资讯是履行区议员职责，而在街坊站口头讲解时或出现混淆或口误，但非有意捏造或欺骗居民。

释除「人祸」言论及代付讼费疑虑

黄碧娇在火灾后曾称火灾为「人祸」，她解释「人祸」意指因例如是工人吸烟等人为疏忽致起火，绝非事前知悉风险。至于有关竹棚改铁棚的建议，她指是转述难属对工程物料的质疑，而非专业结论。

对于她曾指宏福苑「这一区区议员不是我覆盖」的言论，黄碧娇解释，据民建联大埔支部分工，宏福由梅少峰议员办事处负责。针对有证人指控黄碧娇曾为他人代付官司费用，黄碧娇指「完全与事实不符」，在该 2006 年一宗涉及更换排污水管承包商的诉讼，最终律师费由居民集资结清，她从未代任何个人支付法律费用。

对于委员会要求提供的通讯纪录，黄碧娇称，由于手机储存空间不足，WhatsApp 应用程式设定 90 天后自动删除讯息，故非刻意不予保留，她亦不认识宏业、鸿毅董事，无任何联络纪录 。

本报港闻组

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