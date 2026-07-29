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皇家美素力奶粉含铅︱食安中心抽检全港逾50款奶粉 无发现含铅超标

社会
更新时间：22:10 2026-07-29 HKT
发布时间：22:10 2026-07-29 HKT

因澳门当局早前公布一批婴儿配方奶粉铅含量超出标准，食物安全中心继续抽检相关产品。食安中心今再公布，于7月25日至28日内，已在港抽取超过50个婴幼儿配方奶粉产品，进行铅含量检测，结果显示没有铅含量超出本港法定标准，即每公斤不超出0.01毫克。

派员巡视零售点 促进口商妥善回收

食安中心表示，在过去数天抽检样本中，包含了11个「皇家美素力1号（800克）」的批次，检测结果全部合格。至于早前已被要求回收的个别批次（皇家美素力1号 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派员巡视各大零售点，确保受影响的产品已完全下架。

早前已被要求回收的个别批次（皇家美素力1号 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派员巡视各大零售点，确保受影响的产品已完全下架。
早前已被要求回收的个别批次（皇家美素力1号 800克；此日期前最佳：2027年9月30日；批次：1W07KPJ），中心已派员巡视各大零售点，确保受影响的产品已完全下架。

中心透露，早前已约见进口商并督促其妥善处理回收事宜，除通知本港业界及相关部门外，亦有联络澳门当局。目前进口商正进行回收，市民可于办公时间致电热线 2280 4731 查询。中心呼吁市民切勿让婴幼儿食用受影响的奶粉，若婴幼儿食用后出现不适，应尽快求医。

荷兰皇家菲仕兰：结果再次印证公司对产品品质与安全的把关

荷兰皇家菲仕兰回复查询时则指，食安中心的结果再次印证公司对产品品质与安全的严格把关，更彰显了公司对消费者健康承诺的坚定决心，重申会持续秉持最高的食安标准。

中心于7月25日至28日内，在本港抽取超过50个婴幼儿配方奶粉产品，进行铅含量检测，结果显示没有铅含量超出本港法定标准，即每公斤不超出0.01毫克。
中心于7月25日至28日内，在本港抽取超过50个婴幼儿配方奶粉产品，进行铅含量检测，结果显示没有铅含量超出本港法定标准，即每公斤不超出0.01毫克。

长期过量摄铅可损脑神经

中心特别提醒，儿童若长期过量摄入铅，其神经系统会受损及影响脑部发育。中心会继续抽检市面上的婴幼儿配方奶粉，并密切监察事态发展。

中心补充，在2023年至2026年7月期间，食安中心已在市面抽检超过2,200个婴幼儿配方奶粉样本，进行化学及微生物（包括铅含量）检测，期间并没有发现任何铅含量超标个案。

查询可能铅含量超出标准的婴儿配方奶粉

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