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北上求医成风冲击港私营医疗市场？港安医院：内地高收入阶层赴港求医续增

社会
更新时间：07:00 2026-07-30 HKT
发布时间：07:00 2026-07-30 HKT

近年北上求医成为风气，似对本地医疗产业带来冲击，但有私家医院透露，越来越多内地高收入人士来港寻求高端医疗服务，加上本港人口老化持续，本地的微创手术、日间服务需求亦有所上升。

港安医疗：高端医疗需求有所增加

港安医疗首席营运总监岑良说，医院近年的同日往返或日间手术量，不论是本地人抑或内地人亦有所增加，而骨科手术更于2024年至今年第2季急升近6成，其中较高端的机械臂手术比例有明显上升，反映本地的高端医疗需求有所增加。

港安医疗指，本地的微创手术、日间服务需求亦有所上升。 伍万庭摄
港安医疗指，本地的微创手术、日间服务需求亦有所上升。 伍万庭摄

岑良又指，有不少港人及内地人在内地检查后，亦会回港就医或寻求更多专业意见。医院泌尿外科专科医生马伟杰提到，病人于内地检查后，影像报告的质素会因应不同医院而异，部分难以使用，亦曾有个案于内地检查后，未能成功测出癌症。

近期几间本地私家医院掀起「减价钱」，被问到会否因而减价，岑良表示，医院需在医疗通胀下尽力、谨慎地控制成本，同时维持服务质素，认为其他医院的收费价格可作参考，但不会是医院调整价格的主要原因。

记者 伍万庭

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