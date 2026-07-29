陈茂波三度拍片推「香港好物节」 首推「东盟版」宣传片 上届浏览平台人次破亿！｜Kelly Online

第三届「香港好物节」将于8月1日正式开幕。财政司司长陈茂波为推广活动，再次亲自拍摄宣传短片，这已是他连续第三年为「香港好物节」拍摄宣传片。今次他更特别配合活动色调，穿上粉色外套，尽显年青活力。

财爷首推「东盟版」宣传片

「香港好物节」是配合《施政报告》和《财政预算案》中，协助本港中小企拓展跨境电商业务的措施。去年第二届「香港好物节」口碑甚佳，参与的相关电商平台话题页及官网总浏览人次更突破1亿，较首届大幅增长11%。

财政司司长陈茂波为推广活动，再次亲自拍摄宣传短片。

今次他更特别配合活动色调，穿上粉色外套，尽显年青活力。

陈茂波除了录制普通话版宣传片外，更特意拍摄英文版本。

今年「香港好物节」首度推出「东盟版」，陈茂波除了录制普通话版宣传片外，更特意拍摄英文版本。「香港好物节（东盟）」将于9月21日至27日登场，相关英文宣传短片会在活动前夕推出，敬请市民期待！