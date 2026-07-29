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国际青年商会已婚男会员涉强奸醉酒女会员 7女陪审团大比数裁定罪名不成立

社会
更新时间：17:50 2026-07-29 HKT
发布时间：17:50 2026-07-29 HKT

2023年香港国际青年商会晚宴后，一众会员到卡拉OK续聚饮酒作乐，29岁女会员饮用大量酒精，回到酒店房间留宿一晚，期间涉遭协助她搬行李的30岁男会员入房强奸。已婚男会员否认一项强奸罪，案件完成17日审讯，7女陪审团退庭商议近5小时后，以5:2裁定强奸罪名不成立。被告得知罪脱后在犯人栏内不断抽泣。

X指晚宴后与其他会员续于卡拉OK聚会

现年33岁已婚男被告何立燊否认于2023年9月25日，在尖沙咀龙堡国际宾馆1639号房强奸女子X。二人同为香港国际青年商会会员，但隶属不同分会，男被告何立燊隶属腾龙青年商会，女事主X隶属城市女青年商会。

X供称她从事保险业，2023年9月24日晚上香港国际青年商会举行晚宴及颁奖礼，她得知宴会或会延续至夜深，便与另一女子合资预约一间酒店房间，方便相熟女会员在酒店房内化妆、更衣及休息。晚宴完结后，她与数名女会员回酒店房间更衣，与21个分会的会员到尖沙咀港晶中心Neway延续聚会。

称醉酒留宿酒店遭被告入房强奸

X在晚宴时饮用红酒白酒约5至6杯，在Neway则饮用了3分2支威士忌酒，醉酒至步伐不稳，难以走直线，女友人L一直扶X走路并送X回酒店。另一名女会友建议被告协助X搬运装满玻璃奖杯及奖牌的沉重行李箱，顺道送X回酒店休息。被告便与X及L乘的士回酒店，X在L的搀扶下进入酒店房间睡觉，L及被告便离开其酒店房间。X表示她睡觉时突然被人唤醒，甫睁眼便发现被告压在其身上，但她当时全身乏力。

X哭诉指被告解开其胸罩、掀起其衣物，不断揸胸、亲吻她嘴巴及胸部。X指被告曾强行灌X饮威士忌酒，强行要求X为他口交，并以手指撬开X口部，被告把阳具放在X口中不断抽插，被告最后成功把阳具插入X的阴道进行性交。X回想被告当时不断在其下体抽插，更曾拿阳具拍打X脸部。X强调她一直叫「唔好」，但遭被告完全无视。X以纸巾清理下体，发现并没有任何精液流出，故推测被告并没有在她体内射精。

案件编号：HCCC163/2024
法庭记者：刘晓曦

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