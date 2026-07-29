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掌掴及「鞋抽」虐打2岁女童 致头部肿胀瘀伤 菲佣认虐儿罪囚6个月

社会
更新时间：17:41 2026-07-29 HKT
发布时间：17:41 2026-07-29 HKT

26岁菲佣今年1月掌掴及使用「鞋抽」虐打2岁女童，致其身体多处受伤，女童母亲回家喂哺时发现女童头部肿胀及无法张开口饮奶，揭发案件。涉案菲佣早前承认1项虐儿罪，今于东区裁判法院判刑时，裁判官王证瑜指被告身为家佣，虐待儿童属违反诚信，她与事主有亲戚关系，那更应妥善照顾事主，而且被告把「鞋抽」用作武器犯案，对2岁幼童造成遍布全身的伤势，案情严重，终判囚6个月。

翻查闭路电视片段揭虐儿恶行

被告J.G.M.，早前承认1项对所看管儿童虐待罪。

案发时，被告受雇于女童X的母亲，而她亦与X的母亲是亲戚关系。今年1月17日，X的父母外出工作，至晚上才返回南丫岛住所。X的母亲在凌晨时份喂哺X时，发现X的头部肿胀及哭泣，更无法张开口饮奶，于是通知丈夫及后报案。X被送院诊治，她的头部、眼皮、脸颊、背部、肋骨及大腿等均有瘀伤，头部更肿胀并蔓延至颈后方，须留医至1月28日才出院。

涉案单位内安装了闭路电视，翻查片段后，揭发被告当晚曾多次掌掴X及用「鞋抽」打X的头部。警方在1月19日拘捕被告，但她在警诫下否认犯案。

官指难明何以对2岁童造成严重伤势

辩方今求情时，指被告过去品格良好，犯案属单一事件，被告日后打算返回菲律宾，重犯机会甚微。

王官判刑时，指被告身为家佣，其责任本应是照顾X，她犯案属违反诚信，而且她与X有亲戚关系，更应该要妥善照顾X。案发时被告更使用「鞋抽」袭击X，难以理解或想像她为何对2岁幼童造成这般严重的伤势，基于案情严重，终判囚6个月。

案件编号：ESCC528/2026
法庭记者：王仁昌

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