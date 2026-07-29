Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴车长涉遭排车员倒车撞毙 妻子入禀向九巴及排车员提伤亡申索

社会
更新时间：17:33 2026-07-29 HKT
发布时间：17:33 2026-07-29 HKT

46岁九巴「排车员」2023年9月清晨在九龙湾车厂天台泊车时撞毙一名车长，经审讯后被裁定危险驾驶罪名不成立，不小心驾驶罪成。死者妻子昨入禀高等法院提出伤亡诉讼，向肇事排车员及九巴申索赔偿，惟入禀状没有列明索偿金额。根据司法机构网页显示，案件已排期至2027年1月15日作核对列表审核聆讯。

原告为死者罗育权的妻子So Po Ling Pauline，被告为孙伟亮及九龙巴士(一九三三)有限公司。入禀状指，死者罗育权于2023年9月7日在九龙湾临华街1号九巴九龙湾车厂天台停车场上，遭遇致命意外，该意外是由孙伟亮受雇于九龙巴士公司不小心驾驶所引致，亦是由九巴、其受雇人在意外地点的疏忽，违反雇主责任、法定责任及谨慎责任所引致，遂要求孙伟亮及九巴赔偿。

排车员上周裁定危驾罪不成立

区域法院法官练锦鸿上周裁定孙伟亮危险驾驶罪名不成立，指出涉案巴士的后视镜监察范围有限，正后方有盲点，加上当时天台灯光不足，地上行人道更是过于狭窄，更无证据显示死者走到巴士后方时的步速。练官认为未能在毫无合理疑点下裁定被告驾驶方式属显然易见的危险，故裁定危驾罪脱、但不小心驾驶罪成。

案件编号：HCPI141/2026
法庭记者：刘晓曦

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
6小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
4小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
6小时前
台风白海豚正往日本方向前进。
01:36
熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？
即时国际
6小时前
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
01:29
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
影视圈
5小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
23小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
6小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
02:48
熊本地震｜死亡人数升至13人 AEON MALL遇爆室内变废墟3人仍失踪︱不断更新
即时国际
57分钟前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
2026-07-28 12:04 HKT
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
02:32
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
社会
8小时前