九巴车长涉遭排车员倒车撞毙 妻子入禀向九巴及排车员提伤亡申索

46岁九巴「排车员」2023年9月清晨在九龙湾车厂天台泊车时撞毙一名车长，经审讯后被裁定危险驾驶罪名不成立，不小心驾驶罪成。死者妻子昨入禀高等法院提出伤亡诉讼，向肇事排车员及九巴申索赔偿，惟入禀状没有列明索偿金额。根据司法机构网页显示，案件已排期至2027年1月15日作核对列表审核聆讯。

原告为死者罗育权的妻子So Po Ling Pauline，被告为孙伟亮及九龙巴士(一九三三)有限公司。入禀状指，死者罗育权于2023年9月7日在九龙湾临华街1号九巴九龙湾车厂天台停车场上，遭遇致命意外，该意外是由孙伟亮受雇于九龙巴士公司不小心驾驶所引致，亦是由九巴、其受雇人在意外地点的疏忽，违反雇主责任、法定责任及谨慎责任所引致，遂要求孙伟亮及九巴赔偿。

排车员上周裁定危驾罪不成立

区域法院法官练锦鸿上周裁定孙伟亮危险驾驶罪名不成立，指出涉案巴士的后视镜监察范围有限，正后方有盲点，加上当时天台灯光不足，地上行人道更是过于狭窄，更无证据显示死者走到巴士后方时的步速。练官认为未能在毫无合理疑点下裁定被告驾驶方式属显然易见的危险，故裁定危驾罪脱、但不小心驾驶罪成。

案件编号：HCPI141/2026

法庭记者：刘晓曦