恒大清盘｜清盘人指许家印等前高层以低价交易损子公司利益 入禀求涉案交易作废及赔偿

负债2.6万亿港元的中国恒大集团前年清盘，清盘人调查发现子公司天基控股自2016年起资不抵债，恒大时任高层许家印、夏海钧、天基控股董事潘翰翎等，2020年起仍利用多间离岸独立投资组合公司执行股份、债务及期权低价交易，令天基控股及其债权人利益受损。天基控股及清盘人昨入禀高等法院，要求法庭裁定涉案交易作废，下令恒大独立投资组合公司归还港币11.3亿元交易款项，及要求多名恒大前高层赔偿。

许家印、夏海钧等同被控

原告为天基控股有限公司（清盘中）及其共同清盘人，被告依次为Harvest Alternative Investment Opportunities SPC（代表 HGI URBAN FUND SP）、Nexus Emerging Opportunities Fund SPC（代表NEXUS EMERGING OPPORTUNITIES FUND PROPERTY SEGREGATED PORTFOLIO）、Nexus Asian Hybrid Credit Fund、Mission Vantage Limited、潘翰翎、陈代平、许家印、夏海钧、甄立涛、陈奋及福彩发展有限公司。

入禀状指，天基控股为中国恒大集团的重要子公司，恒大前年1月清盘后，同年11月呈请天基控股清盘，并于翌年2月顺利清盘，而恒大清盘人安迈顾问有限公司董事总经理杜艾迪Edward Simon Middleton及黄咏诗获委任为天基控股共同清盘人。被告Harvest Alternative Investment Opportunities SPC为恒大的独立投资组合公司（SPC），2014年于开曼群岛注册，乃恒大44名管理人员包括夏海钧、甄立涛及潘翰翎的投资工具；Nexus Emerging Opportunities Fund SPC及Nexus Asian Hybrid Credit Fund同于开曼群岛注册，前者为另一SPC；Mission Vantage Limited则为英属处女岛注册公司；潘翰翎及陈代平先后为天基控股的唯一董事；许家印及夏海钧分别为恒大时任主席及行政总裁；甄立涛及陈奋则是恒大高级管理人员。

2018年6月至2020年7月30日期间，天基控股持有福彩发展股东OCI投资基金SPC 12万股C股，而Harvest Alternative Investment Opportunities SPC持有OCI基金另外8万股C股。根据清盘人调查，财务报表显示天基控股自2016年起资不抵债，仍参与一系列交易损害其利益和债权人利益，包括2020年7月底天基控股及Harvest Alternative Investment Opportunities SPC之间上述8万股交易协议；天基控股、Nexus SPC及OCI基金之间的2份8万股及12万股同意转让协议；天基控股、Nexus SPC及福彩发展之间的债务更新协议；天基控股、Nexus SPC及Nexus Asian之间的认沽认购期权协议及附带协议。

指被告合谋损天基控股利益

根据上述协议，天基控股2020年7月底向Harvest Alternative Investment Opportunities SPC收购OCI基金8万股C股，作价港币11.3亿元，然后以港币8亿元转让予Nexus SPC，天基控股再转让OCI基金12万股C股，换来Nexus SPC 15.4万F股配股，同时间Nexus SPC 10.3万股E股分配予Nexus Asian，0.001股S股则分配予天基控股。根据债务更新协议，福彩发展将欠天基控股的5.21亿港元应收款项更新给Nexus SPC，此后福彩发展的5.21亿港元贷款到期向Nexus SPC再向天基控股偿还，而贷款指定为属于Nexus S股的特殊投资。2年后Nexus Asian行使认沽权，要求天基控股购买Nexus E股，作价港币11.2亿，再行使认购权，导致天基控股持有的Nexus S股转让给 Mission Vantage，1美元的认购权价格以10港元的钞票支付。

入禀状续指，上述各被告均有参与涉案低价交易，令天基控股及其债权人利益受损。因为C股交易中Harvest Alternative Investment Opportunities SPC赚得差价港币3.3亿元，而且当时OCI基金尚未赎回A股或B股，挪用了天基控股至少3.3亿港元资产，令Harvest Alternative Investment Opportunities SPC或44名恒大管理人员受益；F股交易中亦令其利益受损；Nexus Asian则从认沽价或Nexus S股转让中获利；天基控股放弃了5.21亿港元应收款项予Nexus SPC。众被告违反受信等法定责任，合谋以非法手段损害天基控股及其债权人利益。清盘人调查目前仍持续进行中，因此保留权利因应调查修订入禀状。

案件编号：HCA1322/2026

法庭记者：陈子豪