上巿公司CEO与CFO涉监守自盗6017万元 扮批款买美容产品 实购名表自肥

上市公司万隆控股集团时任行政总裁及财务总监，6年前涉利用职务之便，共同签署并向3间供应商签发6017万元的16张支票，为子公司的美容产品交易结清货款，但调查后发现两人只是把事件虚构成美容产品交易，实质借此购买11只名表并据为己有。时任行政总裁及财务总监否认一项欺诈罪受审，案件今在4女3男陪审团席前开审。控方开案陈词指，公司误信付巨款买卖美容产品以赚取利益，11只名表亦没有存仓公司，令公司最终「俾完钱无货收」，蒙受重大损失。

被指欺诈公司6071万元

62岁周泓（万隆控股集团时任行政总裁）及41岁朱嘉华（万隆控股集团时任财务总监）被控于2020年1月1日至2021年3月31日期间，在香港藉作欺骗万隆兴业商贸（香港）有限公司的职员，虚假表示须向禧锋有限公司、升富（香港）贸易有限公司及冠豪香港有限公司支付款项，作为供应商交付货物的结清款项，意图诈骗而诱使职员开出16张总值6017万元的支票，导致他们本人获益或令万龙兴业蒙受不利。

控方开案陈词指，万隆兴业商贸（香港）有限公司由万隆控股集团持有，旗下业务包括财务公司及化妆品、个人护理用品买卖。周泓是上市公司万隆控股集团的行政总裁和执行董事，朱嘉华是万隆控股集团的财务总监，两人亦是子公司万隆兴业商贸的执行董事。

万隆集团控股准备年报时，调查发现万隆兴业商贸与3间供应商禧锋有限公司、升富（香港）贸易有限公司及冠豪香港有限公司进行生意交易，有关单据及送货单均显示为美容产品交易，即万隆兴业商贸买入美容产品，转卖至其他公司，从中赚取利益。

3间收款公司从事钟表买卖非美容生意

惟公司确认万隆兴业商贸没有美容产品出售纪录，公司多数向供应商申请预付款项却没有相应单据。涉案由万隆兴业商贸开出合共16张总值6,017万元的支票中，有12张发予禧锋、2张发予升富、2张发予冠豪。16张支票均须由身为银行授权签署人的两名被告共同签署。

控方指3间供应商实际上一直从事钟表买卖，而非美容产品买卖。周泓透过3间供应商及中间人「方氏钟表」购买11只名表并据为己有，公司支付6017万元后没有任何名表存仓，公司帐目上的款项却显示为美容产品买卖。万龙兴业商贸的发票及送货单令人信以为真，但调查发现大多收货公司并非注册公司。控方基于上述证据指控两人，指出万隆兴业商贸支付6017万元后「无货收」，因而蒙受重大损失。

案件编号：HCCC425/2024

法庭记者：刘晓曦