熊本地震｜ 永安旅游取消后日出发往熊本县6天团 纵横游改行景点到太宰府

日本熊本县昨（28日）发生7.1级强烈地震，至今至少造成13人死亡，多处基建及交通受损。因应当地灾情，永安旅游今宣布，决定取消原定后日（31日）出发并涉及熊本县的九州6天旅行团，受影响旅客将获全数退回团费及税项。

永安旅游：不涉熊本团队如常出发

永安旅游表示，为保障客人安全，后日涉及熊本县的九州6天团将会取消，至于明日（30日）出发的九州团，由于行程不涉及熊本县，将如常出发。

永安旅游亦指，公司设有「日本团安心保障」，若旅行团出发当天，或于出发前三天内，行程表内所包括的目的地发生6级或以上的地震，已缴交的全部团费及税项将获全数退回，且不扣除任何手续费。

纵横游:改到熊本景点变太宰府及糸岛

至于另一本港旅行社纵横游，则因熊本高速公路可能继续停驶，及酒店有少许电力故障，故为提升对团友保障，明天（30日）入住熊本的团队，将会改为福冈，而明天及后天的熊本景点，将改为太宰府及糸岛。

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