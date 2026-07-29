多次要求女学生手淫口交 男教师两非礼罪成 另涉牵手拥抱吻额因未达入罪标准裁7罪脱

32岁时任男教师涉嫌于5年间多次在粉岭中心停车场、学校等地点私会女学生，期间作亲吻、拥抱、摸胸及下体等举动，多次操控女方的手为自己手淫，又著女方为他口交。男教师早前否认9项猥亵侵犯罪受审，法官林嘉欣今于荃湾法院（暂代区院）裁决时指，不鼓吹老师于暧昧的情况下与学生牵手拥抱，惟事主没有以任何方式拒绝被告的亲密接触，裁定2项非礼罪成，余下7项罪脱，并将案件押后至8月24日判刑，待取被告的心理报告及事主的创伤报告，期间被告还押候惩。

被告引导事主为其手淫非礼罪成

林官裁决时指，年仅14岁的X于2019年与被告在商场停车场暗角牵手、拥抱及亲吻额头，此等行为是否非礼属见仁见智，惟是否如控方指控的严重违反现今社会的社交礼仪标准，则似乎没有清晰答案，因而未达控罪元素，裁定被告首项非礼罪脱。林官强调，个人不鼓吹老师于暧昧情况下与学生牵手拥抱。

而被告另被指于同年至2020年间，在X未满16岁、在法律上不能给予同意的年龄时，于停车场内操控X的手触摸其阳具，引导X为其手淫至射精，并在学校储物室内与X发生亲密接触。林官认为，被告操控事主的手为他手淫的行为超越单纯邀请。至于辩方质疑2020年新冠疫情期间，X理应不能返校，林官认为停止上课不代表不容许学生返校，终裁定被告两项非礼罪成。

事主16岁以后未在被告要求亲热时表远不满

而被告被指在X年满16岁后的3项非礼罪则获裁定罪脱，林官引述被告的录影会面指，被告承认于2022年至2024年间，在音乐室、私家车及住所内与X发生亲密行为，包括手淫及口交，惟被告解释二人是情侣关系，X亦同意相关接触。林官引述X的供词指，X形容被告「初时佢可以照顾我，我可以依赖佢」，并表示毕业后或可变为情侣，X亦以「古怪」形容二人之间的关系，X在中一至中二认为二人关系是「兄妹」、「亲人」，及至中三认为兄妹关系不包含对恋爱的期待及性接触，故开始质疑二人之间的关系，在「兄妹」及「恋人」之间互相拉扯交战。

林官表示，遗憾的是X没有向被告表达此类想法，每当被告要求亲密接触时，X没有言语上表达不满，只是拖拖拉拉、慢半拍及迟钝等。而被告在录影会面亦表示，会事先询问X的意愿才进行亲密接触。林官直言，对X的遭遇深表同情，惟X从未向被告透露自己心中的矛盾，从被告的角度而言，被告确实有理由相信当时二人的关系是情侣，而X对于在被告家中留宿、进行亲密行为等，从没有以任何方式拒绝被告，被告没有罔顾X的意愿进行亲密行为，终裁定被告余下3项非礼罪脱。

辩方求情指，被告现时已没有任职老师，日后亦不会再投身教育界，重犯机会低。被告没有刑事定罪纪录，被裁定罪成的两项非礼罪性质亦非同类案件中最严重，有家人的支持，亦要供养患长期病的双亲，望法庭轻判。林官将案件押后至8月24日判刑，待取被告的心理报告及事主的创伤报告，期间被告还押候惩。

32岁被告郑汉斯，被控于2019年11月至2024年9月间，分别9度在粉岭中心停车场、某学校、元朗某地方，以及元朗某住宅单位，猥亵侵犯X。当时X就读中二至中六，年仅14至19岁。

案件编号：DCCC889/2025

法庭记者：黄巧儿