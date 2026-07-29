新皇岗口岸｜据悉入境处海关已准备人手周五进驻　拟8.24进行大型反恐演练

《皇岗口岸港方口岸区条例草案》将于本周五（31日）正式生效，据了解，入境处及海关已准备好人手，会于当日正式进驻新皇岗口岸，而保安局局长邓炳强及多名边境口岸官员亦会到场视察。政府亦拟动员下月24日在口岸举行大型反恐演练。至于正式通关日期，则有待确保关口设施有效运作后才决定。

硬件已就绪 最快半月完成测试

据悉，入境处及海关一直为新口岸做准备，在硬件方面，海关已将清关设施运至港方口岸区，待接管后就可安装及测试，最快半个月可完成；至于入境的通关出入闸机等亦同样准备就绪，待周五《条例草案》生效，则可能安装软件及接驳电力等。

至于人手方面，为应付新口岸运作，消息指，入境处会在各口岸抽调人手，但由于仍有不足，将额外聘请退休人员，任期为一年，聘用最高级职位达总入境主任。海关方面亦聘请退休关员担任海关助理，主要负责疏导人流工作。

此外，消息指，政府亦已计划8月24日在新口岸举行大型反恐演练。

新皇岗口岸为首个实施「合作查验、一次放行」通关模式的口岸，共设有202条旅客查验通道，故有别于开通其他的新口岸，新皇岗口岸需要演练试运新通关模式才可开通关口。

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