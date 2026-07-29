8旬妇观塘翠屏道遭小巴撞毙 司机认不小心驾驶罪 准保释候判

8旬老妇去年9月在观塘翠屏道近翠屏南邨回旋处遭小巴撞上，送院抢救后不治。66岁肇事小巴司机今（29日）于观塘裁判法院承认1项不小心驾驶罪。署理主任裁判官李志豪押后案件至8月19日判刑，被告续准保释候判，期间索取社会服务令报告。

被告黎亚奀，早前一度被控危险驾驶引致他人死亡罪。控方今修订控罪为不小心驾驶罪，被告选择认罪。控罪指，被告于2025年9月21日在观塘翠屏道近灯柱AA0887不小心驾驶一辆公共小巴。

案情透露，当日傍晚，被告驾驶涉案小巴在观塘翠屏道行驶，当日是雨天，但小巴运作正常。当小巴驶至案发地点时，死者关顺兴从行人安全岛冲出马路，被告收掣不及撞上死者。当救护车到场时，死者虽然仍有呼吸脉搏，但已失去意识，她送往医院抢救，至9月28日凌晨证实死亡。小巴案发时车速约每小时20公里，警方在现场拘捕被告，警诫下称他在死者走出马路前，并未察觉对方。

案件编号：KTCC 1918/2025

法庭记者：王仁昌

