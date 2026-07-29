熊本7.1级地震 | 保联拆解旅保索偿限制 提醒地震后投保属不保事项

日本熊本县昨（28日）下午发生7.1级强烈地震，不少正身处九州或计划短期内赴日的港人，即时关注旅游保险能否提供保障。香港保险业联会提醒，如市民在发生地震后才投保，保险公司原则上不会就有关事故提供保障；并提醒如因忧虑而自行取消行程，不属于赔偿范围。

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熊本目前景况。袁振宁提供。

保联: 如不幸受伤 联络保险公司的4小时紧急支援服务协助

保联指出，若自然灾害（包括地震）列明于保单的受保范围内，受保人可按情况获得赔偿。在旅程延误方面，若已安排的公共交通工具因地震而延误，受保人可按延误时数获发现金津贴，或申索合理的额外旅游费用，例如酒店或机票的赔偿。

联会又指出，大部分旅游保单订明，若受保人在出发前指定日数内，因目的地发生自然灾害而决定取消行程，已缴付且无法退回的旅游费用，包括机票、海外住宿及交通费，均可获赔偿。若地震发生于旅程途中，受保人因灾害而需要提早结束行程并直接返港，保单通常会就已支付但无法退还的费用，以及额外衍生的机票或住宿开支，提供相关保障。

保联强调，如身在当地的受保人不幸因地震引致受伤或身故，旅游保险会提供医疗费用保障及个人意外保障，受保人或家属可联络保险公司的24小时紧急支援服务协助。保联提醒旅游人士应密切留意当地最新情况，并以人身安全为首要考虑。.

「取消行程」保障不涵盖旅客因个人忧虑而取消行程的情况

针对购买时机，保联特别提醒，投保前已存在的自然灾害（包括地震）属于不保事项，换言之，在地震发生后才购买旅游保险，即使目的地正是灾区，保险公司原则上不会就有关事故提供保障。因此，旅客确定行程后应尽早投保，以确保保障尽快生效。

保联又指出，「取消行程」保障必须基于保单列明的客观受保原因，例如地震导致航班取消或当地交通瘫痪，以致原定行程无法成行。若旅客仅因个人忧虑或心情受影响而取消旅程，则不属于赔偿范围。

索偿前须先向营运商申请退款

在索偿程序上，保联建议旅客应先向航空公司、酒店等营运商申请退款，其余不获退还的款项，再向保险公司索偿。保联重申，每间保险公司发出的保单保障范围、条款细则及不保事项各有差异，所有实际个案应以受保人个别购买的保单及其保险公司的理赔结果作准，投保人如有任何疑问应直接联络有关保险公司或中介人。

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