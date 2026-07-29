「智慧测量创新赛2026」启动接受报名 何永贤：为建造业培育新质生产力

房屋局与香港房屋委员会、数码港和香港大学首度合办智慧测量创新赛2026，今（29日）在数码港举行欢迎典礼暨简介会。比赛旨在透过不同界别合作，探索人工智能（AI）在工料测量（QS）领域的创新应用，推动建造业智能化转型，提升公共工程管理及服务效能。房屋局局长何永贤形容，今次比赛具备极高的实践价值，不仅是建筑业与数码经济融合的示范，更是培育建造业新质生产力的重要试验场。

创新方案可于公营房屋地盘作实地测试

房屋局局长何永贤致辞时表示，很高兴能与各协办机构共同促成这场盛事，汇聚学界青年、IT精英与工料测量业界的翘楚，展现政府一直积极推动的跨界协同效应。她又提到，创新方案可于公屋地盘作实地测试，并有机会逐步应用于公屋工程及整个工料测量业界，推动行业创新与发展。

房屋局局长何永贤（中）、数码港行政总裁郑松岩博士（左四）、香港大学建筑学院副院长（教学）陈绮珊教授（右4）及其他嘉宾在活动合照。政府新闻处图片

数码港行政总裁郑松岩致辞则指，在今次的智慧测量创新赛，数码港会发挥作为香港数码科技枢纽及人工智能加速器的优势，并融汇超过2 300间科技企业、包括超过500间人工智能企业的创科及AI生态圈，广泛动员社群科技企业参与，并为参赛团队提供人工智能超算中心算力支援、前沿技术培训及资源，协助创新方案由概念走向落地应用。

将举办多场人工智能培训及工作坊

今次比赛以QS行业的实际需求为核心，透过跨界别协作与系统化实践，旨在共同开发及验证能解决行业真实挑战的AI创新方案，从而推动QS行业以至整个建造业的创新发展。大会将举办多场人工智能培训及工作坊，邀请来自房委会、学术界及业界的专家导师团队，亲身向参赛者分享真实工作流程及业务经验，并提供专业指导，协助参赛者掌握AI技术、数据应用及方案开发的能力。

同时，参赛队伍可免费使用数码港人工智能超算中心的超算资源，以加速模型训练、测试及优化。这场比赛让参赛者从实践中掌握行业运作，并将所学转化为日后可灵活应用的专业技能，从而为行业培育多元人才。

优胜创新方案可获奖金及实践机会

比赛已正式接受报名，截止日期为8月14日，设有指定挑战及公开挑战两大类别。指定挑战涵盖合约咨询和进度款估值，前者范围包括运用AI协助草拟、分析及审核招标和合约文件，提高工作效率及准确度；后者则包括透过AI、影像分析及智慧评估技术，协助识别工程进度及评估应付款金额。

公开挑战接受专业组别及学生组别的自由提案，参赛队伍可就QS及建造业相关主题提交具创新性的解决方案。比赛当日参赛队伍须于48小时内设计及开发创新方案，并向评审团展示成果。优胜队伍除可赢取高达20,000元奖金外，更有机会与主办机构及房委会进一步探讨概念验证及方案落地的合作机会。如想了解更多比赛及报名详情，可浏览活动官方网页。