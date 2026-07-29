下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区发展 两大AI模式料「四旋共舞」

天文台今日（29日）表示，广阔低压槽会在未来数日为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。随著高空扰动靠近，周末至下周初该区雨势有时较大及有狂风雷暴，而低压槽上可能会有低压区存在。一股偏南气流会在下周中期影响广东沿岸，该区仍然有骤雨，短暂时间有阳光。

「风乌」AI料下周中起「四旋共舞」

按照天文台「地球天气」页面的AI模型「风乌」预测，南海及西北太平洋将于下周中至后期，将出现「四旋共舞」，分别位于南海中北部、关岛、冲绳、北海道附近一带。当中，位于南海中北部的低压区，料于下周三（8月5日）形成并逐渐向西北方向移动，预计下周日（8月9日）最接近本港。

「风乌、盘古」齐料低压区8.9最接近本港

至于「欧中AIFS」及「盘古」同样预料有「四旋共舞」。当中「盘古」预测低压区8月9日最接近本港，与「风乌」脗合；而「欧中AIFS」同样预测该低压区会袭港，不过日子则较后，料8月12日才抵港。

周末至下周初雨势有时较大及有狂风雷暴

不过，即使最后未能「打得成风」，相信也难逃本周及下周天气不稳的事实。根据天文台九天天气预测，明日（30日）起至下周五（8月7日），将一连九日有雨，本周日（8月2日）更会间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时较大。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部分地区雨势较大。吹和缓至清劲东至东南风，高地间中吹强风。展望未来一两日有几阵骤雨。周末期间雨势有时较大及有雷暴。