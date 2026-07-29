关爱队为乐华南邨长者装大门感应器 48小时未开门即发短讯通知 半年处理226次警报

随著人口老化，本港长者人数持续上升，「独老」或「双老」家庭的居家安全备受关注。乐华南关爱队在南九龙狮子会支持下，自2025年10月起于乐华南邨推行「长狮守·暖心头」服务计划，旨在运用创新物联网科技，为独居及高风险长者单位安装大门感应器，实时监测大门开关状态，冀减低「孤独死」或失救风险。计划实行半年以来，合共处理逾200次警报，全部个案均确认安全。

超过48小时未开关大门 系统即发送关爱短讯

计划今日（29日）举行成效发布会。国际狮子会中国港澳303区第四分域主席暨南九龙狮子会前会长何国光表示，计划参照房委会试行的「物联网长者住户大门开关讯息系统」，于长者单位安装大门感应器，当大门在指定时限内（一般为48小时）未曾开启或关闭，系统便会自动向指定联络人发出关爱短讯，提醒亲友及关爱队主动上门查询。

随著系统持续运作，关爱队在半年内累积丰富的警报处理经验，并建立清晰的应对流程：义工首先致电长者，若未能联络即安排上门；若长者不在家，则向邻居查问；仍无法取得资料，便转介房屋署，由署方按纪录联络家属。整套流程确保每宗警报均获迅速妥善跟进，避免延误。

涉及突发入院、外游或返乡探亲未预先通知

截至2026年6月30日，系统共发出226次警报，其中46次需上门查问，13次转介房屋署，全部转介个案最终确认安全，并无长者在家中失救。警报主要原因为长者突发入院、外游或返乡探亲而未预先通知。得出相关的结果，反映系统充分发挥「早一步知道、快一步关心」的预警功能。

观塘区议员李嘉恒指出，在房屋局及房委会支持下，计划现已涵盖乐华南邨104户长者。他提到，由于属自愿参与性质，部分长者或会对费用或个人私隐存有疑虑，惟计划费用全免，感应器亦不储存任何个人资讯，绝无「监察长者行踪」之嫌。他强调计划必须取得长者家人同意；乐华南关爱队副队长黄健明则表示，关爱队需花费时间解答家属疑问，幸而每次详细解释后均能释除顾虑，令他们乐意参与。

两宗实例见证成效 展望社区推广

参与计划的76岁章伯在会上分享经验。他指系统发出警报后，义工致电及上门均无法联络，遂联络其女儿，得悉他外游至4月22日，遂暂停警报；惟4月23日后，义工多次致电仍无人接听，再经查询后获悉章伯因心脏不适入院，至5月26日确认出院回家才再次暂停警报。此个案反映系统能在长者入院时提供提示，让家属及关爱队及时掌握状况。

另一名参加者李伯（化名），系统发出警报后义工无法与他联络，邻居亦不知他行踪，转介房屋署后联络其表妹，得悉李伯已返内地并预计5月2日回港，义工暂停警报，待其回港后恢复。个案显示跨机构合作有效补足资讯，确保长者行踪安全。

展望未来，李嘉恒表示关爱队将持续优化警报流程，加强与家属沟通，建立外游入院预先通报习惯以减少误报，并探讨与更多社福机构合作，提供心理关怀或健康监测等增值服务，期望将「乐华南」模式推广至更多社区，提升守望互助精神，让科技与人情味并行，守护长者安居晚年。

记者、摄影：叶芷均