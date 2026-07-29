涉Telegram发布逾万色情影像 无业男被控发布淫亵物品等5罪

29岁无业男涉嫌于2022年至2025年间多次在即时通讯应用程式Telegram发布色情影片及照片，并疑管有色情影像以作发布之用，涉及逾40万张相片和2.5万段影片。他早前被控4项发布淫亵物品及1项管有淫亵物品以供发布罪，案件今于东区裁判法院再提堂，被告暂毋须答辩，以待控方索取法律意见。案件押后至9月23日再讯，期间被告续准保释。

被指发布逾万色情影像

被告徐世豪，被控于2022年7月23日至2025年8月20日在即时通讯应用程式Telegram上发布淫秽物品，即9,811段影片及235,628张照片；及在香港管有淫亵物品，即15,578段影片及252,008张照片，以供发布。

控方今申请案件押后，被告暂毋须答辩。据了解，案中有人涉买卖涉案淫亵物品获利，控方会就7个与被告相关的银行帐户再索取法律意见，以确认会否起诉被告「洗黑钱」控罪。

案件编号：ESCC317/2026

法庭记者：王仁昌