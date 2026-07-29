无业男认舌舔指插亲妹下阴 求情：一时冲动 现接近失明

无业男两度在住所非礼小14岁的亲妹，先在亲妹7岁读小二时舌舔其下阴股沟，6年后再在对方睡觉时指插下阴一下，亲妹前年16岁时向社工透露，其后社工报警处理。现年32岁无业男今早于区域法院承认2项非礼罪，辩方求情指被告犯案皆因一时冲动未能自控，事主幸无永久损伤，被告现时接近失明，希望法庭轻判。

舌舔亲妹下阴股沟 事后遭祖母责骂

被告C.S.F.承认2项非礼罪。案情指，被告生于1994年，事主则生于2008年，2人属兄妹关系，年龄相差14岁。事主小二约7岁时，某日身处在祖母的石硖尾单位内，案发时躺在上层床玩平板电脑，时年21岁的被告则在床尾爬梯边，脱下事主内外裤舔事主下阴。事主感到腰间痕痒，告知被告不舒服后，被告便停下。事主转身俯卧，被告改为舔事主股沟，其后离开前往洗手间。祖母回家后，获事主告知事件，于是责骂被告。

数年后再指插妹妹下阴问「爽唔爽」

事主约13岁时，某日放学回到顺利顺天邨住所，在上层床睡觉时，被告站在下层床，脱下事主裤子，指插事主下阴一下，问事主「爽唔爽、舒唔舒服」，然后抽出手指。事主前年向社工透露事件，社工其后报案。医疗检验报告显示事主下阴没有任何损伤。

求情称勇于认责现接近失明

辩方求情指被告初犯，知道案件严重，明白侵犯胞妹违反诚信，幸而事主没有永久损伤。辩方续指被告勇于承认愚蠢自私，犯案皆因一时冲动未能自控，如今已接近失明，只能看到光，还押时曾因此多次跌倒，未来重犯机会低。

案件编号：DCCC1021/2025

法庭记者：陈子豪