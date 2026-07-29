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12个海洋生态及渔业项目 获机管局独立基金资助近1100万元 推进生态保育

社会
更新时间：11:26 2026-07-29 HKT
发布时间：11:26 2026-07-29 HKT

由香港机场管理局成立并独立运作的改善海洋生态基金及渔业提升基金，于2026/27财政年度向12个项目批出合共近1100万元资助，支持进行创新科研及计划，推进香港海洋生态保育及可持续渔业发展。

资金助推进海洋生态保育及可持续渔业发展

改善海洋生态基金向9个项目批出合共约640万元资助。这些项目集中于海洋保育的创新措施，包括发展一个人工智能平台以侦测被废弃的渔网；研究海草床在气候调节中的作用；研究马蹄蟹的种群状况及迁移生态学；运用中华白海豚福祉评估工具为中华白海豚作出系统性健康分析；以及其他相关的研究工作。

渔业提升基金则向3个项目提供合共约420万港元资助，包括成立一个持续的调查计划，以加深对香港渔船生产作业情况和水域资源的了解；组织前往福建及广东地区以了解现代化水产养殖基地及生态渔村的研究考察活动，促进知识交流及渔业转型；以及透过人工繁育苗种、试养及增殖放流，恢复在大屿山水域的黄唇鱼种群。

两基金至今已批出约1.23亿元

改善海洋生态基金及渔业提升基金的申请经独立运作的管理委员会，按照申请项目的目的、过往表现、采用方法、人手、资源及财政预算等准则审批。管理委员会的成员包括相关范畴的学者及专家、环保团体代表及渔民团体代表，委员会亦负责监察各个获资助项目的进度及成效。

改善海洋生态基金及渔业提升基金为两个由香港机场管理局于2016年成立的独立基金，旨在提升本地海洋环境、改善海洋生态及渔业资源。香港机场管理局向这两个独立基金合共注资4亿元。两个基金成立至今已批出约1.23亿元，以支持多项海洋生态及渔业相关项目，为保护香港海洋及渔业环境作出贡献。

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