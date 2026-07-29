病人激光矫视后角膜糜烂 案件拖延16年 医委会今判指控不成立

医委会今日（29日）就一宗16年前的投诉展开研讯。涉案眼科医生饶文杰被指于2010年未为病人讲解风险下进行激光矫视（LASIK），及后病人出现「复发性角膜糜烂」（Recurrent Corneal Erosion）时，亦未有提供适治疗。涉案医生未有出席研讯，控方决定不提证据起诉，研讯小组商议后宣判指控不成立。

被指事前未为病人讲解风险

涉案眼科医生饶文杰被控于2010年未有对一名女病人陈蔓芝（音译）履行其医生职责，于2010年5月28日未有向该病人充分讲解相关风险下，为病人安排两边眼睛进行LASIK（激光矫视），其后未有为病人提供其他治疗建议，以及于2010年9月6日错误地为病人右眼进行「角膜切除术」（Keratectomy）或「全角膜切除术」（Total Keratectomy）。

眼科医生饶文杰代表律师莫树联资深大律师。

研讯小组商议后宣判指控不成立。资料图片

控方决定不提任何证据

涉案医生饶文杰今日未有出席研讯。代表医委会秘书处的控方律师严浩正表示，控方决定就有关指控不提出证供作起诉。医委会法律顾问提醒研讯小组，举证责任在于控方，辩护人无需证明自己无罪。

研讯小组主席邓惠琼宣读判词，表示医生专业失当是一项严重指控，小组需检视所有证据再作判决。考虑控方后不提任何证据，以及法律顾问意见后，决定宣判指控不成立。

涉案医生曾于2019年向医委会申请将案件发还至初步侦讯委员会处理，相隔5年后，于2024年11月才获医委会通知申请被拒绝。他于去年就有关情况入禀提出司法覆核，指有关申请最终不应由医委会主席作决定，而是应交由研讯小组主席决定；且纪律程序当时已拖延约14年，对其声誉构成威胁及带来困扰。

记者：伍万庭

摄影：卢江球

