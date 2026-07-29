熊本地震︱当地港人忆述强震一刻「吓到脚软」 两个钟余震50次 分享游日五大防灾锦囊

日本熊本县昨（28日）下午爆发黎克特制7.1级强烈地震，强烈震感波及九州多个县市，目前已造成至少13人死亡。有在当地旅馆工作的港人阿Van今早（29日）接受电台访问时，亲述地震发生时的惊险一刻，形容震感之强烈是「从未见过」，故第一时间直冲出室外的草地避难，形容自己吓到「脚软」。

惊见物品倒塌 冲出室外「吓到脚软」

已居日七年、目前在熊本县南阿苏一间观星旅馆（日文称「天文台」）任职的港人阿Van表示，地震发生时他正在电脑前工作。他形容当时的震感是他在日本多年来「从未见过」，整间公司剧烈摇晃，萤幕爆裂跌落，物品纷纷塌下。他第一时间直冲出室外的草地避难，事后更发觉自己吓至「脚软」。

逃脱后折返楼龄40年旅馆疏散住客

不过即使感到恐惧，且旅馆建筑已有3、40年历史，阿Van冲出室外仅三秒后，便意识到仍有住客在室内。「我身为一个职员，无理由净系留喺草原……我又惊佢塌，不过塌咗我点样掹人出嚟呢？」他最终顶着恐惧跑回室内，成功将日本及德国籍的旅客疏散到空地，并安抚他们的情绪，等待约30分钟、余震稍缓后才让客人返回房间。他透露，地震后两小时内已经历超过50次余震。

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强震打击旅游业 一夜之间逾40单退订

这次强震为当地旅游业带来即时打击。阿Van无奈表示，地震发生后的一晚内，旅馆已接获逾40单取消预订，直言「损失惨重」。他又提到，十年前的熊本地震带来的后遗症，如漏水、建筑物变形等仍未完全修复，如今再遇强震，无疑是雪上加霜。不过他指，目前南阿苏一带未见严重落石或损毁，当地人亦早已习惯与地震共存，「马照跑、舞照跳」，照常营业。

正值暑假旅游旺季，对于准备前往日本的旅客，阿Van总结他在当地生活的防灾经验，提出五大实用锦囊：

保持高度防灾警觉：地震无可避免，旅客抵达当地后必须时刻保持「避震状态」的危机意识。 手机时刻充满电：外出或在酒店休息时，务必确保手机电量充足（准备好便携充电器），以便随时接收警报及求救。 睡前准备「逃生装束」：晚上就寝时，建议准备好一套随时可以穿上街的轻便衣物、把鞋放在床边，确保有突发事件时能立刻逃生。 应急背囊「一拎就走」：将装有饼干、干粮及食水等物资的背囊放在身旁或触手可及的地方，遇事时立刻拿走。 避开震央及重灾区：若已出发，应灵活调整行程，绝对不要前往震央或受灾严重的地区游玩，以免发生危险或阻碍当地救援。

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