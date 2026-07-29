香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）

夏兰特确认缺席访港。「香港足球盛会2026」8月展开，六支欧洲顶级球会相继来港作赛，其中挪威神锋夏兰特所效力的英超球队曼城香港时间今日（29日）凌晨公布亚洲之行名单，确认夏兰特不会随队。挪威打入世界杯八强阶段，根据国际足协规定夏兰特仍在休假期。文化体育及旅游局局长罗淑佩今早在商台节目表示，曼城并非夏兰特「单天保至尊」，阵中亦有其他球星，又认为夏兰特仍在休假中，重金「请佢嚟饮杯凉茶」没有意思。

曼城访港名单出炉 夏兰特、洛迪缺席 当拿隆马、科顿等领衔

从曼城官方公布的访港阵容可见，阵中多名球星包括夏兰特、刚夺得世界杯的中场核心洛迪、比利时翼锋杜古等未有随队。在阵容内较著名的球员，包括意大利门将当拿隆马、进攻中场科顿、克罗地亚中场高华锡等。

曼城访港全名单：

罗淑佩：人心肉造 夏兰特在曼城已「搏咗成季」

对于球迷焦点人物夏兰特最终未能随队，罗淑佩在节目中透露，主办方事前已尝试与对方磋商争取。惟她解释，夏兰特上季在曼城已「搏咗成季」，随后紧接出战由6月中踢至7月中旬的世界杯赛事，加上新一季英超即将在8月中开锣，球员行程极度紧凑。她形容「人心肉造」，指若球员受国际足协的休假规例所限而根本无法落场踢波，即使当局或主办方花费「重金」请他来港，也只等同请他「饮杯凉茶」，做法并不妥当。

世界杯年 挑选外队会找「自带」号召力球队

罗淑佩强调，在世界杯决赛周的年份举办季前表演赛，挑选球队时必须审慎，必须物色本身对球迷已有强大吸引力及号召力的球队。她直言举办这类赛事绝不能单靠个别球星「单天保至尊」，因为球星在大型赛事中有机会踢至决赛，亦有机会遭遇大伤患，绝不能「将所有的鸡蛋摆在同一个篮」，这亦是当局当初筹办今次盛会时的重点考量。

谈及近日外界对赛事门票销情的不同解读，罗淑佩以「半杯水」理论作比喻，指自己持乐观态度。她透露，曼城的赛事目前已售出超过3万张门票，占总数近三分之二。她预计，随着这两日球队正式公布访港名单，以及在7月31日举行公开操练，将有望进一步带动球迷的「冲动」购票入场。

除了曼城，罗淑佩亦提醒大众可将目光投向其他访港队伍，例如刚在澳洲热身赛中攻入六球、表现积极认真的车路士。她相信，随着世界杯落幕，球迷焦点将重新集中于各球队的外访表现，对整体销情有帮助。

罗淑佩表示，自己亦会于本周六亲身入场观战，期望赛事能营造出「暑假开Party」般的高涨情绪。她以去年5月底在滂沱大雨下作赛的曼联表演赛为例，当时即使有球星未及时归队，但仍吸引逾3万名球迷入场且气氛热烈；她相信只要今次首场赛事能让球迷尽兴，优良的气氛将会产生连锁效应，带动紧接两场赛事的热度。