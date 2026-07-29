厄尔尼诺现象│学者：海水升温速度异常急剧 未来一年有机会出现破纪录高温及频繁极端降雨

近月全球多个气候组织预报「超级厄尔尼诺」现象正在形成，并发出预警，在全球暖化的叠加效应下，全球将面临热浪威胁。香港中文大学地球与环境科学系讲师欧阳绮雯警告，近期海水升温速度异常急剧，本港未来一年有机会出现破纪录的高温及更频繁的极端降雨，市民及政府需对突发性暴雨提高警觉。

欧阳绮雯今（29日）在电台节目解释，厄尔尼诺现象是指赤道附近太平洋中部至东部大范围海水异常变暖，高于平均值0.5度，从而改变全球大气环流及各地天气。而「超级厄尔尼诺」则是海水温度进一步升高，高于平常2度的强烈状态。

海水升温速度异常急剧 强台风机率大增

她指出，过去30年只发生过3次超级厄尔尼诺现象，而今年的情况之所以令气象学家特别紧张及警剔，在于海水增温速度极快。她解释：「以往可能需要5个月，甚至在十几二十年前可能需要整年才达到的增温幅度，现在短短3个月就已经急速升温。」

超级厄尔尼诺现象通常会持续一至两年。根据美国国家海洋及大气管理局（NOAA）预测，今次强烈的气候现象将延续至下一年。欧阳绮雯表示，在超级厄尔尼诺发生的冬季，香港一般会出现雨水较多及气温偏高的情况。

在台风方面，欧阳绮雯指出，虽然生成的总数未必增加，但由于台风生成的位置会偏向太平洋较东边，这意味著它们在海洋上逗留及吸收能量的时间更长，增强为强台风的机率极大。虽然这些台风有机会转向日本或台湾，但一旦进入南海并逼近香港，将带来破坏性的极端天气。

短时间内极端暴雨 将考验本港排水系统

欧阳绮雯称，以对上一次发生超级厄尔尼诺现象的2023年为例，当年本港不但受十号风球的超强台风吹袭，更发生了黄大仙严重水浸事件，亦有多过破纪录的高温天气情况，同时11月的平均气温更接近破纪录的28度。再前一次的2015年，虽然袭港台风较弱，但也同样出现了多个破纪录的高温日子。而今年太平洋相关位置的海水升温，都较2015年及2023年都来得急，预计将为本港带来极端天气。

面对潜在的气候威胁，欧阳绮雯强调，本港最需要关注的是短时间内发生的极端暴雨。她指出，2023年本港曾出现雨量打破自1884年有记录以来最高的一小时雨量，她相信未来的极端降雨将持续考验本港城市排水及防控系统的承受能力。

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