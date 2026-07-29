熊本地震︱游日港人：如期前往大阪暂未改变行程 有亲友一家身处熊本感受到地震

日本熊本昨日下午（28日）发生7.1级地震，至今造成至少13人死亡。在香港，今早有多个航班前往日本，不过有游日港人表示不担心地震风险，会如期出发。

熊本地震︱游大阪港人：与震央熊本有距离

《星岛头条》记者今早到机场访问游日旅客，市民黎小姐准备前往大阪，她表示不太担心地震，因和震央熊本有些距离，本身亦不打算前往九州一带。

黎小姐透露，其表姐一家现正身处熊本。她指表姐一家并不在昨日发生爆炸的商场Aeon Mall，目前亦安全地留在酒店，但昨日确实感受到地震。她表示，表姐一家暂未联络香港入境处或其他机构求助，因目前情况仍安全。她会按原定行程继续旅行，暂未计划提早返港。

她指政府本身有相关资讯，教市民外游遇到困难时如何求助。她又认为现今网络发达，市民可透过各自渠道掌握最新消息，因此市民亦有能力自行了解情况。

黎小姐表示会按原定行程继续旅行，暂未计划提早返港。

按原计划出行的李小姐坦言「呢啲无得避」，形容整体心态是「随遇而安」。

另一名计划前往大阪旅游的杨先生亦表示目前未打算更改行程，但会尽量避免前往海边等危险地带。若遇上地震会躲在桌下等安全位置，不过因为目前行程主要在游客区，相信安全。

福冈市昨日录得明显震感，前往福冈旅游的李小姐认为，今次地震强度颇大，相信当地政府会有妥善安排，物资及交通应不至于出现严重问题，她亦已事先了解入境处为外游市民设立的求助电话等资讯。此外，由于她之后会由福冈转往釜山，再更改行程会相当麻烦，故按原计划出行。至于会否担心余震、海啸等，她坦言「呢啲无得避」，形容整体心态是「随遇而安」。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰