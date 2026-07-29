票尾经济│逾百间食肆提供优惠 足球盛会后拟安排交通接载游客到九龙城区消费

香港足球盛会将在启德主场馆举行，旅发局已联同逾百间食肆，为持票尾的观众提供95折优惠。九龙城区议员黄文莉今早（29日）在一电台节目中表示，正与当局沟通，在足球盛会及其他在启德体育园举办的盛事后，安排交通接载游客到九龙城区消费。

「龙城深度游」逾40店铺参与

她指，九龙城于去年起已在探讨票尾经济，目前「龙城深度游」有40多间店铺，为持票尾的观众提供不同的优惠，市民及旅客可在专页上看到，近几次盛事后有在港铁出入口附近的商户生意都有所增长，他们对盛事更为期待，因为有实质的经济效益。

她认为香港的票尾经济刚刚开始，今次旅发局都有相关的安排及宣传，令更多旅客及观众了解情况，但他们大部分以大型的餐饮及酒吧多一些，观众要由体育园到九龙城区更要通过港铁站，担心或令游客直接登车去其他区，故希望可安排直通车接载观众到九龙城区。

记者：郭咏欣



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