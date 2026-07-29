每日杂志｜「铁饭碗」失色 应届护士未获聘约愁前路 各大院校近年增学额 公私营市场纷勒肚皮

昔日被视为「铁饭碗」的护士行业，今年出现职缺收紧。部分应届毕业生仍未获公立医院或大型机构聘用，亦有注册护士苦恼要否「降格」应征薪酬及职级均低一截的登记护士空缺。业界指出，各大院校近年增加学额，业界人手供应增多，公营机构招聘转趋严谨，加上经济环境欠佳，私营市场缩减资源所致，建议当局应把握现时人手相对充裕的契机，改善公院日间及夜间的护病比例，为长远医疗体系减压。

「不同院校开了很多护士培训课程，但不少人一毕业就失业。」登记护士严小姐指，今年不少注册护士（RN）或登记护士（EN）的应届毕业生面临失业，「身边不少获注册护士资格的朋友，已失业半年，最惨是毕业后要开始偿还学生贷款，但寄了30多封求职信全部无音讯。」

近年学额增加接近6成

本地护士培训学额近年有所上升，由2016/2017学年约3200个名额，增加接近6成，至2024/2025学年约5000个名额，部分院校更出现「超额收生」情况（见表）。除了学士及文凭课程，本地院校近年相继开办注册前护理硕士，为有志成为注册护士的本科毕业生而设，每年额外产出逾百名的注册护士，预期未来数年，每年本地培训护士人数将维持高位。

医管局护士学校每年培训约300名注册护士。

护士课程学额大增，惟近年政府财赤、整体经济环境欠佳，公私营医疗机构的营运策略亦有所转变。今年《财政预算案》续削减2%政府部门经常开支，香港执业护士协会指，医管局整体营运预算缩减后，人力开支作为最大成本（占医管局总开支约7成），必然成为主要节省方向，「当局实际执行的人力控管手段，包括不会全数即时补回自然流失岗位、冻结新增护士岗位，以及压缩自选兼职与临时替假护士的聘用规模，减少额外人手开支。」

该协会指，虽然政府强调2%削减为整体开支调控，不影响前线紧急服务人手及设独立人手补充拨款，「但前线护士、医护界议员反映，联网层面为达成节支目标，只能透过冻结招聘、减少临时护士压缩成本，两者存在执行层面落差。」

供应增取录更严谨

香港护士协会主席谢健强则指，医管局的拨款并无减少，局方按照病房及医院需求招聘，没有因而减少雇用，但因应护士供应增加及现时经济环境，招聘时更为「拣择」（严谨）。

香港护士协会主席谢健强指，未来多间医院完成重建及启用，仍有护士人手需求。

医管局早前回复传媒查询指，2025／2026财政年度共取录3111名护士，截至5月31日，医管局共有30151名全职护士，当中包括60名来港工作及160名以有限度注册方式来港交流的非本地培训护士。

公立医院每年开放的护士岗位受限于整体空缺，吸纳人手有限，惟私营市场与社福机构的招聘环境亦恶化。有注册护士在社交平台分享，在医管局任职7年，离职2个月后仍未找到工作，苦恼要否「降格」应征薪酬低一截的登记护士空缺。

严小姐反映，现时私人安老院舍的护士薪酬全面下调，不论全职或兼职均被压价。业界甚至传出，有具规模的社福机构为了节省人力成本，解雇有经验的护士，改为聘用薪酬较低的应届毕业生或输入来港的非本地培训护士。

私人安老院舍薪酬下滑

谢健强亦指，部分社福机构因拨款减少，开出的薪酬亦降低。他指，曾听闻有院舍开出登记护士的薪金，聘用注册护士，「登记护士薪金比注册护士低，以医管局为例，前者起薪为2万多元，后者则达3万元。」有注册护士为了生计，只好接受相关安排。

政府已开展新一轮医疗人力推算工作，回顾2023年的医疗人力推算，当时预期2030年与2035年的护士人力缺口，分别为8700人及6900人。现时每年培训逾3000名护士，未来将增至5000人，对于人手是否饱和，业界各有意见。登记护士严小姐认为实际已「饱和」，「我认识的应届毕业护士大部分都不获聘用，或者薪酬被调低，其实都影响很多有心做护士的人。」

香港执业护士协会认为，行业面对结构错配。

香港执业护士协会则认为，行业现时并非全面饱和或缺工，而是面对「结构错配」，急症及专科缺乏资深护士，但入门级岗位竞争激烈；若学额持续高速增长，但市场新增职位追不上，新人的求职压力只会越来越大。

香港护士协会主席谢健强指出，随着人口老化，香港医疗系统的需求会逐渐增加，加上未来几年医管局陆续有医院完成重建及落成启用，仍有需要聘请护士，「有可能目前找不到工作，但未来仍有不同机会，而护理毕业也未必做护士，也可到医疗器材、保险、奶粉品牌、航空等公司任职，有很多出路。」

业界倡调整护士病人比例

他强调，希望当局在护士人手相对充裕时，调整病房的前线护士人数与病人比例，「现时早更护士与病人比例是1比10，即1位护士照顾10位病人，夜间更达1位护士对21位病人的情况，影响护理质素，长远有需要增加人手。」

香港执业护士协会亦建议，应调整开支削减机制，分开人手预算，挽留现职护士，降低流失，并增设文职支援岗位，将登记、行政文书工作从护士身上分离，减轻前线护士工作量，长远宜推广基层分层护理，减轻公营医疗压力。

业界建议推广基层分层护理，减轻公营医疗压力。 新华社

僧多粥少 业界吁暂缓引入非本地护士

政府于2024年7月修订《护士注册条例》，增设「有限度注册/登记」及「特别注册/登记」等途径引入非本地护士。截至去年底，非本地培训护士注册或登记生效数字为394人，占全港护士数量不足1%。面对本港护理毕业生陷求职困难，业界呼吁当局考虑减少或暂缓引入。

香港护士协会主席谢健强表示，非本地护士对本港就业市场的实质影响有限，惟鉴于有本地毕业生暂未能就业，建议政府考虑减少有关输入。

香港执业护士协会亦强调，「本地护士就业优先」必须作为大原则，在整体职位数量未有大增下，政府必须持续监察就业数据；若新毕业护士就业情况恶化，应适度调控输入节奏，防止出现取代效应。

拟增设「护理保健师」 忧减聘登记护士

政府拟于保健员之上增设「护理保健师」职级，设立注册制度并纳入院舍人手规定，惟护士界忧虑该职位培训时数仅760小时，却需负责插喉、肌肉注射等护理程序，恐冲击登记护士的定位，要求当局清晰划分工作范围。

政府拟设「护理保健师」制度，以填补院舍人手短缺。

拟议制度引起护士界疑虑，香港护士协会主席谢健强指出，明白院舍招聘困难，但登记护士训练时数达2380小时（包括1600小时临床实习），「护理保健师」培训仅760小时（包括280小时实习），远低于登记护士。他提到，新职级被建议执行肌肉注射、插入或更换留置尿道导尿管及鼻胃管等程序，恐对病人安全构成隐忧，认为当局必须设立严谨的覆核机制，如规定每3年检查从业员资格。

香港执业护士协会亦指，政策文件提到院舍法定人手标准维持不变，院舍可用登记护士或护理保健师符合要求。该会忧虑院舍控制成本下，或优先聘请薪酬较低的护理保健师，影响登记护士，特别是新毕业护士的工作机会，「两者在安老院的工作高度重叠，很容易出现岗位替代。我们要求政府清晰划分两者工作范围，持续监察登记护士就业数据，做好保障。」

每日杂志组