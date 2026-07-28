皇家美素力奶粉含铅︱菲仕兰交两间独立第三方检测报告 证铅含量符港澳标准 促澳门复检

衞生署日前接获食环署食安中心通报，指「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳门当局检出可能铅含量超出当地标准。荷兰皇家菲仕兰随即与澳门相关部门会面，并强烈要求复检，同时提交两间独立第三方化验所报告，证实有关样本的铅含量均符合港澳标准。

对澳门用一罐样本作检测有保留

荷兰皇家菲仕兰今日（28日）发声明指，已就事件与澳门相关部门会面，并提交由两间获「ISO 17025认证」的独立第三方化验所就三个样本完成的检测报告。结果显示，所有样本的铅含量均符合澳门和香港的标准。

荷兰皇家菲仕兰强烈要求澳门相关部门就同一批次产品再度抽样检测，以进一步厘清事实，并对澳门相关部门用一罐样本作检测的安排表示保留。

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「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」。

续寻具公信力机构复检

为免不同检测结果引起公众疑虑，荷兰皇家菲仕兰表示会继续寻求更多具公信力的机构，对同一批次产品进行复检，以确保消费者对产品安全性及质素的信心。荷兰皇家菲仕兰强调，深明家长对婴幼儿健康与安全的重视与关切，一直以严格的品质及安全标准为守则，将守护婴幼儿健康视为首要责任，并对旗下产品的安全性及品质保持坚定信心。