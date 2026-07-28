Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇家美素力奶粉含铅︱菲仕兰交两间独立第三方检测报告 证铅含量符港澳标准 促澳门复检

社会
更新时间：22:44 2026-07-28 HKT
发布时间：22:44 2026-07-28 HKT

衞生署日前接获食环署食安中心通报，指「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳门当局检出可能铅含量超出当地标准。荷兰皇家菲仕兰随即与澳门相关部门会面，并强烈要求复检，同时提交两间独立第三方化验所报告，证实有关样本的铅含量均符合港澳标准。

对澳门用一罐样本作检测有保留

荷兰皇家菲仕兰今日（28日）发声明指，已就事件与澳门相关部门会面，并提交由两间获「ISO 17025认证」的独立第三方化验所就三个样本完成的检测报告。结果显示，所有样本的铅含量均符合澳门和香港的标准。

荷兰皇家菲仕兰强烈要求澳门相关部门就同一批次产品再度抽样检测，以进一步厘清事实，并对澳门相关部门用一罐样本作检测的安排表示保留。

相关新闻：

皇家美素力奶粉含铅︱衞生署 : 暂未发现其他批次有问题 收282查询 137个案转医管局跟进

皇家美素力1号奶粉一批次疑铅含量超标 食安中心吁停用

「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」。
「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」。

续寻具公信力机构复检

为免不同检测结果引起公众疑虑，荷兰皇家菲仕兰表示会继续寻求更多具公信力的机构，对同一批次产品进行复检，以确保消费者对产品安全性及质素的信心。荷兰皇家菲仕兰强调，深明家长对婴幼儿健康与安全的重视与关切，一直以严格的品质及安全标准为守则，将守护婴幼儿健康视为首要责任，并对旗下产品的安全性及品质保持坚定信心。

最Hit
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地壳现84厘米变形︱有片
即时国际
1小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
8小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
8小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
5小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
6小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
7小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
3小时前
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
突发
3小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
9小时前
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
10小时前