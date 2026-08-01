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考车牌｜路试「睇水员」收利是涉勒索？大律师拆解随时触犯数宗罪

社会
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT

驾驶考试公平性备受关注，近日有网民发现何文田忠义街驾驶考试场外，有身穿萤光衣的「睇水员」协助考生拦截路经车辆，以助考试顺利，甚至涉嫌收受「利是」。执业大律师陆伟雄接受《星岛》访问时表示，相关人士若涉及收受利益、协助作弊或强索费用，随时会触犯串谋诈骗、勒索等刑事罪行，最高可被判监禁14年。

协助作弊欺骗考官 或触犯串谋诈骗

陆伟雄指出，如纯粹出于自发协助维持秩序、指挥交通以疏导车流，其行为并无不妥，不能单凭身分判定其违法，关键在于其具体行为。惟他强调，一旦出现越界行为，随时触犯刑事法例。他提到，若以不当或恫吓手段，强行要求司机或考生支付费用才予以放行，可能干犯勒索罪；若在考试期间，向正在进行泊位测试的考生提供指示，如提示倒后或有否出界，即属于协助作弊，因欺骗考官，双方均涉嫌触犯串谋诈骗，最高刑罚可判处监禁14年。

他又指，如「睇水员」因对方拒绝付费而刁难，如故意摆放雪糕筒阻碍考试进行，不仅影响考生，更是阻碍同车的考官执行职务，涉嫌违反香港法例第238章《简易程序治罪条例》第23条的「抗拒或阻碍公职人员执行公务」罪。

阻碍考官执行职务或违道路交通条例

陆伟雄进一步解释，马路属于公共道路，「睇水员」若企图阻碍交通或站在马路中心，会违反374章《道路交通条例》中关于行人的规定；即使没有阻碍车辆，路人无故滞留马路，亦会干犯俗称「乱过马路」（Jaywalking）的罪行，最高可被罚款2,000元。

记者：李健威

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