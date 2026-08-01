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考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门

社会
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT

香港考车牌「一take pass」非易事，合格率仅约三成，近日有网民发现何文田忠义街驾驶考试中心外，有身穿萤光衣的「睇水员」协助考生拦截途经车辆，事后涉嫌收取考生的「利是」。《星岛头条》记者早前在何文田忠义街，发现有「睇水员」在场当值，更和现场教练有讲有笑，似乎甚为熟络，但「睇水员」行为有否影响考试公平性呢？他们受雇于什么人士或团体呢？

运输署：从无安排任何人在考试中心外管理交通

运输署回复查询时严正澄清，从无安排任何人在驾驶考试中心外管理交通，如发现怀疑违规违例情况，署方会转交执法部门严肃跟进。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培则指，相关岗位属民间自发，反映有实际需求，但因缺乏保障且涉不公，促请当局将其制度化规管。有立法会议员认为，相关行为形同作弊，考官如发现应纪录在案，甚至取消考试成绩。

「睇水员」助考生减少路面障碍 多属教车导师聘用

综合网民及过去报道，这些「睇水员」存在已久，主要功能是协助考生「拦截」途经车辆，令考生在路试时减少障碍，增加合格机会。事后「睇水员」会向考生收取「利是」、「茶钱」，部分教车师傅亦会提醒学员照办，一般是数十元。

李耀培透露，相关人员属于民间自发运作，主要由私人驾驶学校或多名私人驾驶导师共同出资，以自由工作（Freelance）形式聘用，职责是协助维持秩序。他们会在考生出车时提供协助，包括接应车辆、指挥交通及劝导行人，以减轻考生紧张情绪，并确保出路口安全。他认为香港须多考场位于繁忙路段，若无人在路口协调，考试车辆可能等候多时亦无法驶出，因而产生此市场需求。

运输署：2023年至今接一宗投诉 属「私人驾驶教师团体人士」

运输署表示，一向致力维持公平、公正及廉洁的驾驶考试制度。署方已在驾驶考试考生须知清楚指出，除《道路交通（驾驶执照）规例》指明的驾驶考试表格及学习驾驶执照费用外，考生无须向政府支付其他费用。驾驶考试中心已张贴告示，提醒考生无须缴交任何费用予政府人员。中心已加强巡查，确保驾驶考试不受干扰；考生如在中心被索取任何费用，可向中心主任或保安求助。署方自2023年至今接获1宗相关投诉，经调查后，确定投诉所指的为「私人驾驶教师团体人士」。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培。资料图片
中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培。资料图片
立法会议员庄豪锋。资料图片
立法会议员庄豪锋。资料图片

「睇水员」或选择性协助 对考生构成不公

至于「睇水员」向考生收取「利是」的潜规则，李耀培表示，这并非行业常规或明文规定，很多考生在无导师提醒下，根本不知情。然而，相关人员有机会根据导师有否「夹钱」而选择性协助车辆，对考试合格与否有影响，对未付费的考生构成不公。

李耀培又指，相关人员需在恶劣天气下工作，有时为了拦截车辆甚至要「挺身而出」，面对不愿减速的车辆时十分危险；由于属自由工作性质，并无购买劳工保险，一旦发生意外将缺乏保障。他坦言，运输署至今未有进行规管，反映出市场确实有此需求，建议运输署主动评估考场对「交通督导人员」的需求，将该职位制度化，确保各考场均有统一的协调人员，避免因付费与否而出现不公。同时，当局应对相关人员进行正统培训，提升其交通安全意识，并确保其配备反光衣等安全装备，以保障自身安全。

庄豪锋：外来帮助等同作弊

不过，立法会议员庄豪锋批评相关行为「完全系作弊」，若考生需利用外来帮助通过考试，可能导致本身无能力通过考试的人完成考试。他强调，驾驶考试目的在于模拟真实路面情况，包括不同交通状况、黑点等，若考生使用外来帮助，等同作弊，对其他考生亦不公。

庄豪锋建议，面对涉嫌作弊行为，考官若发现异常情况应记录在，且证实有不寻常举动，当局应取消该名考生的资格及考试成绩；当局亦应商讨研究透过法例，阻止类似行为。

记者、摄影：李健威

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